東張女神地鐵熟睡險挨鄰座膊頭　笑認瞓到流口水更霸氣擊退性騷擾

「東張女神」梁敏巧（Maggie）一向有不少粉絲，近日她北上深圳搭地鐵時，竟然被網民野生捕獲，更拍下她累極「瞌眼瞓」的女神睡相！雖然Maggie對粉絲展現高EQ一面，自嘲差點流口水，但對於有網民乘機留言性騷擾，她亦絕不啞忍，霸氣開火！

「東張女神」梁敏巧（Maggie）一向有不少粉絲。（IG@maggiemanhau）

梁敏巧去年憑《女神配對計劃》展現真實個性再圈粉。（IG@maggiemanhau）

深圳地鐵偶遇梁敏巧瞓覺 男乘客心卜卜跳：爭啲跌咗過嚟

有網民在Threads分享在深圳搭地鐵的奇遇，指自己去深圳玩，上車不久便發現鄰座女生正在「瞌眼瞓」，細心一看驚覺：「原來係東張Maggie！」該網民形容當時情況：「有幾下佢瞌到爭啲跌咗過嚟，我個心卜卜跳但發誓我真係咩都冇做過，不過就近睇佢皮膚真係幾好 ～～～」

梁敏巧在深圳逼地鐵，非常貼地。（IG@maggiemanhau）

自揭魔鬼行程攰到爆 高EQ回應：好彩戴口罩睇唔到流口水

帖文引出梁敏巧親自留言，她不但沒有介意被偷拍睡相，更發揮幽默感自嘲：「喂好彩戴咗口罩，你睇唔到我流口水😂😂😂」。Maggie隨即解釋為何會在地鐵上累得不省人事，原來行程非常緊密：「無計啦前晚11點收工，第二朝5點幾起身去完慈善跑再去教琴，係攰同眼瞓嘅。」

Maggie隨即解釋為何會在地鐵上累得不省人事，原來當日早上5點就要去慈善跑，再去教琴。（IG@maggiemanhau）

慘遭網民留言性騷擾 梁敏巧開火怒斥：尊重下你父母

雖然大部份網民都相當友善，而敏巧在相中更是身穿密實外套，但竟然都有心懷不軌的人留言意淫，指：「咪李（你）可以大庭廣眾地揸人麼😳😳可以做到乜先」Maggie對此亦即時「起槓」，直接在留言下嚴厲指責對方性騷擾：「咁都搵到位性騷擾人呀？尊重下自己同你父母啦！」東張女神對於看不過眼的事情，果然會勇敢直斥其非！

