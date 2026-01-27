屯門娜娜40歲生日低胸熱褲波濤洶湧　網民關心Happy伯消失多時

屯門娜娜董幸兒因當年與粉絲Happy伯在屯門公園的貼身舞影片成名，引起廣泛關注，也開啟了她的演藝機會。然而，隨著時間推移，這段曾引發熱議的故事逐漸畫上句號。2023年初，屯門娜娜宣布結婚，並在翌年底順利誕下一子，如今已是幸福的人妻和慈愛的母親。

屯門娜娜婚後大晒幸福

日前屯門娜娜在社交平台發文表示剛到40歲的生日，分享了一家三口慶祝的照片，展示出幸福滿溢的生活。照片中可以見到桌上有一個精美的蛋糕，並寫上：「娜娜生日快樂」，溫馨氛圍濃厚。她與丈夫頭靠頭依偎，手抱兒子一起露出喜悅的笑容，其樂融融的畫面讓人感受到滿滿溫暖。而另一張照片中，抱著兒子的屯門娜娜更顯慈母光輝，與早年在公園中表演的形象形成鮮明對比，唯一沒改變的就是她大膽的衣著，依舊是低胸熱褲。

Happy伯缺席屯門娜娜兒子百日宴

網民為這位曾經的話題女王送上生日祝福，不少人還注意到其兒子與父親的相似度。有網民看見她如今幸福美滿，笑言Happy伯「輸得心服口服」，也不禁關心起Happy伯的近況。早些年，Happy伯對娜娜忠心追隨，甚至參加了她的婚禮，見證了這位素人偶像踏入婚姻。然而，2024年底屯門娜娜誕下兒子後舉辦百日宴時，Happy伯未有出席，兩人似乎早已漸行漸遠。屯門娜娜如今已步入人生新階段，以家庭為重心，擺脫昔日爭議與話題，過著低調而幸福的生活，但她仍然穿著大膽。

