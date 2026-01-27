ZPOT疑被捧成「MIRROR 2.0」實行資源共享　陳卓賢姜濤成開路先鋒

近日，香港人氣男團MIRROR與電台之間的長達半年的冷戰終於傳來破冰消息。據指，MIRROR成員陳卓賢將會成為「破冰點」，他將於本周四前往電台節目宣傳新歌《傷口上灑辣椒醬》，象徵著雙方達成和解。然而，這次復交卻在背後掀起一場不小的爭議。

回顧事件，MIRROR在過去的一年因對歌曲於電台播放率不如預期而心生不滿，此後沒有接受該台邀約甚至缺席頒獎禮，無聲表達不滿。直到MakerVille經歷管理層調整後，政策開始出現變動。在電台從年初重新計算歌曲播放率的背景下，陳卓賢參與電台節目被視為重建關係的開端。然而，這也引來外界的揣測：這次修復關係是否與MakerVille正在力推的新人男團ZPOT有關？

就在ZPOT推出首支團歌《ZPOTLIGHT!》之際，電台突然與MIRROR恢復合作，似乎頗有「以師兄之名為師弟助勢」的意味。除此之外，人氣王姜濤為國際時尚品牌拍攝的宣傳照短短數日後，有網民發現該品牌的另一批宣傳大片主演換成了《全民造星VI》的新晉選手，包括亞軍Hannz以及冠軍Teller和季軍Jacky Fan。雖然他們尚未正式進入ZPOT，但已與姜濤齊登廣告，自然引來部分粉絲的不滿。他們質疑新人成員憑什麼與紅極一時的人氣偶像同台，聲稱這是一種蹭流量的做法。

自MIRROR合同或將於短期內到期的傳言流出後，不少粉絲擔心MakerVille試圖在這期間複製出「MIRROR 2.0」，並迅速培養ZPOT接替為吸金主力。有消息透露，ZPOT目前在經理人、造型師、化妝團隊等方面均直接承接MIRROR資源，甚至新團歌宣傳照的拍攝創意都類似於MIRROR過往音樂會海報風格。一些鏡粉認為此舉恐會削弱MIRROR的資源分配，甚至影響其後續發展。

此外，MakerVille在為新男團開拓資源的同時，被指疏忽對MIRROR既定承諾的履行，例如去年預告的第三首團歌、MIRROR五周年相關影音產品以及巡唱計畫仍杳無音訊。再加上官方歌迷會網站落後其他組合，設計簡陋、管理混亂，粉絲對公司的不滿情緒隨之高漲。不過，也有理性聲音指出，娛樂公司普遍採用「師兄帶師弟」的策略，而事實上，MIRROR作為市場無可取代的頂級男團，其地位難以被撼動。總而言之，此次MIRROR重回電台舞台雖然象徵雙方冰釋前嫌，但圍繞其所屬公司對資源分配及新人培養策略的討論仍是焦點所在。