人氣男神出席代言活動即場買黃金送粉絲　去年花數百萬寵粉登熱搜

內地男星丁禹兮於2017年以演員身份出道，參演了幾部網路電影後，2018年在《新笑傲江湖》飾演東方不敗，但他是在2019年愛奇藝選秀節目《演員的品格》獲得總決賽冠軍才打開知名度。丁禹兮於2020年憑住主演內地劇集《傳聞中的陳芊芊》走紅後演技備受肯定，人氣急升，他主演的《永夜星河》更是令他爆紅。丁禹兮於2025年在拿下18項代言後成為精品VERSACE的全球品牌代言人，並於9月以此身份出席米蘭時裝週。同年12月丁禹兮考取了國家三級演員專業技術資格評審，獲評三級演員職稱，如今他已穩坐一線小生之列。

丁禹兮（IG@dingyuxi_official）

丁禹兮憑劇集《永夜星河》人氣急升。（丁禹兮微博圖片）

花錢寵粉絕不手軟

丁禹兮在內地人氣極高，擁有大批粉絲的他原來相當寵粉。今日內地有消息指丁禹兮於去年光是在逆應援 (即給予粉絲回饋) 就給粉絲花了幾百萬人民幣。當中包括但不限於黃金首飾，大牌項鏈，參加聯合國大會帶回來的巴西手鏈，包了海邊咖啡館款待粉絲，還有線下活動的磁帶、小卡、吧唧、定制發卡、全息投影機、人生四格機、報紙機、拍立得、奶茶食物…對粉絲花錢絕不手軟。「#丁禹兮錢在哪愛就在哪」更登上微博熱搜第二位。據悉，丁禹兮每次線下活動都有免費福利，為他的粉絲提供各種不同逆應援，因為他說逆應援的本意，是想給大家每一次不同的回憶。

上了熱搜榜第二位。(微博截圖)

即場花近5萬買黃金送粉絲

向來寵粉的丁禹兮於本月25日在上海出席代言活動時，看見現場擠滿大批苦苦等候的粉絲，他為了感謝粉絲，就直接拿出信用卡當場自掏腰包刷卡買了4組黃金首飾，還親自動手打包，隨機送給現場的幸運粉絲，花了總價約4.4萬元人民幣。此事迅速在網上引發討論，就連南韓網民看到了都紛紛留言表示羨慕，狂讚他好大方。丁禹兮過去已不止一次自費買禮物回饋粉絲的支持。