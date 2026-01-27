富二代筆華棋爆某經理人「雙面」　訪問Brian爆紅傳父十幾億身家

富二代作家筆華棋近期因在網台SpotiTalk訪問廿四味Brian備受熱捧，筆華棋出過書，寫過專欄，為電影《私人會所》做編劇，做過網台，主持過ViuTV的《晚吹》。周顯曾經在專欄說過筆華棋的父親，是十幾億身家的收租大王，家擁十多億身家。

富二代作家筆華棋。（林迅景攝）

筆華棋近期因在網台SpotiTalk訪問廿四味Brian備受熱捧。（YouTube截圖/SpotiTalk《緬甸堂》）

筆華棋爆某經理人雙面人

近日筆華棋在其社交平台出post，暗示一位經理人非常「雙面」，他指自己早前在一間夜店碰見這位經理人，本來打算點個頭便沒有下文，怎知這位經理人竟然拿著酒上前攀談。

經理人：「喂點啊你，好耐冇見喇！好好笑喎你同Brian第二集，我有睇呀！」筆華棋：「吖…..多謝多謝。」經理人：「幾時得閒叫阿仔（佢旗下artist）上嚟傾吓偈啫，佢都好鍾意睇你個節目㗎。」筆華棋：「等我再努力啲先啦，我驚做得唔好啊。」

筆華棋指，當時該經理人沒有停下來的意願，反而愈來愈進擊，於是終於忍不住，大爆當年這位經理人叫自己旗下的女藝人要小心筆華棋。

筆華棋：「喂姐姐，聽講以前你叫阿女（佢旗下另一藝人）小心啲我，我而家都係保護返阿仔咋，你千祈唔好誤會，我呢啲人梗係避之則吉好啲啦。」經理人：「其實呢，你見我上年都開始冇乜跟阿女啲嘢，我後尾先發覺原來佢先係要小心嗰個，我諗你都聽過㗎啦，我而家終於知喇。」筆華棋：「嗱既然係咁，我諗到喇，不如我請你上我節目分享吓娛樂圈人前人後兩個樣，同埋跟紅頂白呢啲故事吖，我覺得你會講得幾好聽。」