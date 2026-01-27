小男人周記｜劉威煌期間限定演出音樂劇 演活經典小男人梁寬

上世紀80年代廣播劇神話《小男人周記》，由原創人鄭丹瑞（旦哥）授權全能音樂劇創作人陳恩碩（Tom）一手包辦導演、編劇、作曲及填詞，並由旦哥及Tom共同監製的音樂劇版本，現於特別為此劇搭建、位於港島西區的「爆炸戲棚西區劇場Boom Theatre West End」火熱上演中。自去年9月公演至今，反應熱烈，好評如潮。邁進2026年，爆炸戲棚為觀眾呈獻第一炮驚喜，就是邀請有「靚聲煌」之稱的實力唱將劉威煌加盟音樂劇《小男人周記》作期間限定特邀演出，演繹經典小男人梁寬。

劉威煌台上演出。

劉威煌首演場已於上周順利舉行。兩個多小時的演出中，劉威煌除了以動人歌聲演繹多首原創歌曲，更揮灑自如地展現苦練多時的舞蹈，將經典小男人梁寬周旋於太太阿Ann、初戀情人Jenny及上司林太之間的戀愛角力，以及和大古惑及Q太郎的兄弟情誼活現眼前，帶領觀眾沉醉於笑淚交織的情節中，探討都市中男女兩性關係的悲歡離合。劉威煌於2月會有更多場次演出，令人引頸以待。

劉威煌台上演出。

劉威煌與Tom並非首次合作，早於2019年，他已參演由Tom一手包辦曲詞編監導的音樂劇《我們的青春日誌》。對於再次獲邀演出音樂劇，劉威煌表示：「十分感謝Tom邀請我在音樂劇版本《小男人周記》中飾演梁寬，讓我有機會繼《我們的青春日誌》後，再度參與香港的長壽音樂劇！記得當初收到Tom邀請時，想到要在原創人旦哥面前演出這個享負盛名的經典IP，既深感榮幸，同時亦擔心自己能否勝任。然而在讀過劇本、親身排練過後，我更加喜愛梁寬這個角色。感謝Tom的專業特訓，讓我在唱跳演上得到全面提升和突破，對演繹這個心路歷程充滿變化、有笑有淚的角色更有信心。同時更要感謝他編寫了這麼出色的劇本，通過嬉笑怒罵，讓人反思『原來幸福早已在身邊』。誠邀大家進場支持本土原創長壽音樂劇，亦希望觀眾會對愛情、婚姻與兩性關係有更多的啟發和領悟。」

劉威煌。

爆炸戲棚創辦人及藝術總監陳恩碩表示：「長壽音樂劇需要不同的演員陣容輪流上場演出，挑選唱跳演俱佳並符合角色特質的演員，既是必須，同時亦具有一定難度。當初我和旦哥在物色梁寬的Cast B人選時，均同時想起劉威煌。他除了與角色同樣有一些『小男人』特質外，亦與《小男人周記》早有淵源——多年前我完成了《小男人周記》的劇本並進行首次圍讀時，就邀請了威煌幫忙演繹Q太郎的部分，威煌可以說是見證着亦陪伴着《小男人周記》成長。