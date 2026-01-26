谷婭溦評參賽者咬字要正　被網民批帶鄉音欠說服力15字終極反擊

《中年好聲音4》播出後，評審陣容再度成為網民焦點。今季加入的新評審谷婭溦，她早前對參賽者的一番「咬字要清晰、吐字要準確」的評語，卻意外引起兩極反應。

不少觀眾在社交平台留言質疑她「未夠班」擔任評審，認為她本身說話帶有輕微鄉音，對於發音和咬字指正似乎欠缺說服力。有網民留言說：「自己咬字都唔夠準，憑咩教人？」也有人形容她語速偏快、發音帶唱腔，「聽落唔太自然」。另一方面，也有樂迷為谷婭溦平反，指出她受過正統音樂訓練，對聲線控制與唱功有相當實力，指摘她的人過於苛刻。有支持者留言表示：「佢講嘅係重點，咬字清晰真係影響表達。」、「鄉音唔代表冇專業。」

谷婭溦被網民質疑有口音欠缺說服力。(節目截圖)

今日（25/1）谷婭溦現身啟德出席CRISATHENA SNDO 新店開幕，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實網民點話我，我都冇唔開心，因為咁多年嚟講我嘅人都唔少，但係我想講一樣嘢，就係雖然我自己講廣東話唔係話好正，但係我識聽嘛，因為我覺得呢兩樣嘢係唔可以運埋一齊嚟搞嘅，因為有啲歌有啲嘢，你確實係要靠啲咬字，而我自己都會不停不停就去督促我自己，咁有陣時我唱歌我都要覺得我自己都要準嘛。」

谷婭溦現身啟德出席CRISATHENA SNDO 新店開幕。（吳子生攝）

谷婭溦續指有些歌曲對咬字是特別有要求：「冇辦法，我覺得我作為一個評審，我坐咗嗰個位，如果我為呢個人好嘅話，佢嘅缺點我睇到，我唔講咁又真係冇意思喎，我覺得我就因為我係一個評判 ，所以我要有呢個責任去做好呢樣嘢，除非我想佢死啫。」

對於網民指她有鄉音點評他人咬字不正，有欠說服力。谷婭溦表示：「雖然我嘅廣東話唔係好正，但係我聽得到邊啲唔正，你邊啲位唔正，我聽到嘛，然後仲有好簡單我都想分享，就算你識講波嘅，唔代表你識踢波嘛，係咪呢個都係一個好好嘅比喻，係咪。因為我做評審，始終有個責任喺度。我都希望喺呢個位置上面去幫到一啲參賽者，我唔想佢因為少少嘢而行去後面行唔到，我純粹真係想為佢好。」

谷婭溦點評參賽者咬字不正，被網民批欠說服力。（吳子生攝）

《CRISATHENA SNDO 》新店開幕星光熠熠的嘉賓。(吳子生攝)

CRISATHENA SNDO 新店開幕飾櫃由胡曦文設計。(吳子生攝)