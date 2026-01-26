巴士戴安全帶｜向海嵐爆父母曾遇意外　骨裂扭親頸搭車必戴安全帶

向海嵐昨日（25/1）現身啟德出席好友商界女神胡曦文（Christy）旗下奢華珠寶及時尚品牌 CRISATHENA 新店開幕。對於香港即日起，新修訂的《道路交通（安全裝備）規例》正式實施，所有乘坐已配有安全帶座位的巴士乘客，法例上都必須「有帶必扣」，違例最高可被判罰款5,000元及監禁三個月。

向海嵐另一身份「道路安全大使」。（吳子生攝）

向海嵐接受《香港01》訪問時表示：「其實呢我自己係道路安全大使嚟嘅，而我喺交通安全道路安全議會嗰邊，我同佢哋做咗好幾年，經常都會同佢哋一齊出去宣傳道路安全，所以我覺得安全呢樣嘢，其實都為咗大家嘅安全，其實我自己同屋企人都好注意呢一樣嘢，就算係未立例之前，我哋上到小巴或者巴士我哋都會保安全配戴安全帶，反而係擔心人哋會覺得我哋咁奇怪。」

父母曾發生交通意外受傷入院

向海嵐續說：「點解我哋會咁做，原因係喺20多年前我Daddy同媽咪有一次搭小巴嘅時候，就係遇上交通意外，當時媽咪係手指骨裂，Daddy 扭親頸，然後雙雙入醫，幸慶冇乜大礙，自此之後，我哋更加注意安全，每次搭車都一定要戴安全帶呢樣嘢。」

向海嵐昨日出席好友商界女神胡曦文旗下奢華珠寶及時尚品牌 CRISATHENA 新店開幕。（吳子生攝）

好熱鬧。(吳子生攝)

飾櫃由胡曦文親自設計。（吳子生攝）