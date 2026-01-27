姜濤P牌意外撞車留陰影改以平車代步　與公司傾續約提兩大條件

MIRROR成員姜濤去年2月在鴨脷洲駕駛考試中心考車牌，他學了10多堂車就去應考，極有駕駛天份的他僅用了15分鐘便成功一take過考獲合格成績。姜濤成為「P牌仔」後曾去了看法拉利詢問價錢，但最後還是入手一架價值約60萬元的黑色寶馬IX系電動車，他當時是一次過付款作為獎勵自己努力工作的禮物 。今日《東周刊》報道據姜濤密友爆料，姜濤榮升做車主之後，短短3個月就發生交通意外，新車撞花損毁，需要入廠維修，所以他最近就改以平價版日本車代步。

姜濤（keung_show@IG）

新車落地數月意外撞車留下陰影

該報道指姜濤每日一收工便會到停車場去看他的愛車，還會親自落手落腳打理，購買汽車「補品」及添加裝置，十分愛鍚他的車。可是姜濤去年底駕車出街時，竟不小心發生交通意外，擦花了車身兼撞到凹陷。幸好，姜濤只是輕微擦傷，他當時亦有報警求助，之後如常開工。爆料的密友表示姜濤撞車後好心痛，即時把愛車送入廠維修。事後姜濤也留有陰影，駕車時會加倍小心和非常專注，且覺得自己揸車技術未到位，未能好好操控他的電動車。姜濤最近改以一架藍色Suzuki Jimny四驅車代步，該款車全新約20萬元，而在二手平台購買則只需10萬元，即使再有損傷也不會那麼肉赤。該名密友指姜濤平時工作忙碌，加上有保母車接載，他甚少有機會駕車，平時去做運動和打籃球才會駕車。姜濤打算待自己駕車技術再好些時，才會再駕駛他的電動車。

姜濤＠MIRROR（IG@keung_show）

與公司傾續約有兩大要求

此外，該報道又指姜濤密友透露，姜濤與MakerVille只餘下不足3年的合約，巳開始傾續約事宜；而他的首要條件，便是在工作上擁有自主話事權，包括每年出歌的產量、曲風，還有接拍劇集及電影的類型等，同時亦要求工作安排不要太過密集，他想有多一點時間陪伴家人。他還要求續約後公司助他發展內地市場，可以北上賺人仔。

Do姐好愛姜濤。（IG@do_do_cheng）