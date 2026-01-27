「樂壇一哥」酒吧又攬又摸又錫女友人　入行廿年吸金力勁升級筍盤

「軒公」張敬軒近年時常因好評價而廣獲討論，近年不時亮相新人歌手的演唱會，早前現身好友Tyson Yoshi（程浚彥）的演唱會助陣。感情方面，張敬軒甚為低調，曾與王菀之、許廷鏗、關智斌、Ian陳卓賢傳緋聞，可是即將踏入45歲的他，感情仍未傳來好消息，更因張敬軒陳年訪問提出「聽講男人過咗45歲做絕育手術，前列腺冇咁易發炎」的言論，在Threads掀起為張敬軒「絕育倒數」的搞笑潮流。不過張敬軒日前「突襲」中環酒吧，公然對一名女子又摸又錫，竟引來多位網民為張敬軒送上祝福。

軒仔又攬又摸又錫女友人

日前有網民上載張敬軒現身中環大館爵士酒吧的片段。片段中軒仔正與一名女子合唱浪漫情歌《Fly Me to the Moon》，軒仔一手環抱女友人，隨住音樂擺動，唱到「Hold my hand」時，軒仔應景地牽起女子的手拖住唱歌，唱到「Kiss me」時，軒仔即刻錫向女子面珠墩，互動親密。

網民為軒仔送上祝福

有網民留言為軒仔送上祝福：「又攬又摸手又吻 他能幸福也好啊」、「含淚祝福」、「畫面太美了」。之後有人澄清該女子名為Yoroko Chan（陳囍），為軒仔多年好友，曾為仙后餐廳的駐場爵士歌手，曾上過TVB《聲秀》指導學員。

吸金力驚人曾曬700萬勞斯萊斯

軒仔2002年隻身一人帶着3000元從廣州來港工作，曾要捱麵包度日。他曾拿着僅有的5萬元跟一間由香港人開設的唱片公司簽約，結果簽約一周後，對方一走了之，他才發現自己遇上騙子。張敬軒2013年加盟英皇娛樂；2015年以2000萬接手雅旺錄音室，近年又開個唱及巡唱多達逾百場，吸金力驚人。他曾曬出700萬的灰色勞斯萊斯，居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅，生活舒適。

