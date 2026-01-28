公屋港姐逆襲變闊太　教未夠1歲囡囡學琴洩3000萬豪宅無敵海景

現年31歲的2017年港姐亞軍何依婷（Regina），前年底與大學同學兼富二代老公Cedric在峇里舉行超夢幻婚禮後，生活質素幾何級數升呢。出身基層、曾住黃大仙公屋的她，婚後正式搬入市值超過3,000萬元的紅磡「樓王」海名軒。最近，何依婷在社交平台分享囡囡Rosella學琴的溫馨短片，意外令這間高層豪宅的極開揚維港海景再次曝光，奢華生活羨煞旁人。



何依婷貴婦LOOK過生日。（IG：@reginahyt）

熱愛CHANEL！（IG/@reginahyt）

何依婷自2023年與圈外男友Cedric拉埋天窗後，便正式躋身「人生勝利組」。（IG@reginahyt）

行頭十足。（IG@reginahyt）

由公屋港姐到闊太 教囡囡學琴意外洩豪宅實景

何依婷自去年4月誕下女兒Rosella後，不時在IG分享育兒日常。日前她上載一段囡囡學鋼琴的片段，片中Rosella坐在鋼琴前有板有眼，模樣可愛。不過網民的焦點卻落在背景的落地大玻璃，窗外盡覽一覽無遺的維港全海景，視野極之開揚。據悉，何依婷婚後進駐的紅磡海名軒，一直被譽為該區「樓王」，住客非富則貴。她所居住的高層單位空間感十足，大廳寬敞，即使擺放了巨型鋼琴、嬰兒圍欄及多組沙發後，仍有大量活動空間，保守估計市值至少3,000萬港元。

才女！（IG截圖）

無敵大海景！（IG截圖）

曾反擊炫富論：靠自己努力工作

婚後，何依婷經常出入高級場所，均以全身奢華名牌現身，行頭十足，曾被網民直指「炫富」，面對網民的酸言酸語，何依婷曾大方回應，強調自己婚後依然努力工作，拍劇、接廣告未曾停步。她表示每個人都有權追求更好的生活，亦感謝老公對她的疼愛。

大廳空間極大！（IG截圖）

鋪好爬行地墊及圍欄！（IG截圖）