視帝嬌妻瞓身賺錢拍內衣照性感誘人　成品牌搶手貨被指養埋老公

現年34歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，婚後陳凱琳相繼誕下三個仔仔，組成了幸福五口之家。陳凱琳主力照顧家庭的同時亦有發展她的個人事業，她近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。她每日都會IG出post更新作品，相當勤力，離巢後的她發展愈來愈好，更成為了全港最吸金的KOL。而鄭嘉穎自成家立室後，則大幅減產，轉型住家男。近年甚至有指鄭嘉穎賺錢不及老婆，被嘲要靠老婆養。

陳凱琳指鄭嘉穎為人直率表裡如一。（IG圖片）

鄭嘉穎與港姐冠軍太太陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

白色透視睡袍現身仙氣飄飄

最近陳凱琳為內衣品牌拍廣告，不惜性感上陣大騷身材。陳凱琳雖然已是3子之母，但她的身材一直都Fit爆，完全不似生過小朋友。她於IG分享今次的拍攝花絮，並留言寫道：「有點緊張…又有點興奮，明天就要揭曉一個史詩級、有點性感的項目了！敬請期待…」從相中和影片可見中，陳凱琳穿著白色透視睡袍現身，仙氣飄飄，不過她就笑指自己像「包租婆」。她躺在床上擺出多個誘人甫士，更解開透視睡袍露出裏面的喱士Bra，相當性感，意態撩人。水池中的道具床與岸邊僅用一條魚絲連接，令她緊張地表示：「邊個剪斷呢條魚絲，我呢一世都唔同佢做朋友。」

陳凱琳拍內衣廣告。(陳凱琳IG)

陳凱琳好性感。(陳凱琳IG)

陳凱琳好靚。(陳凱琳IG)

陳凱琳身材好好。(陳凱琳IG)

陳凱琳話自己係包租婆。(陳凱琳IG)

陳凱琳躺在水上的床。(陳凱琳IG)

陳凱琳不介意性感上陣。(陳凱琳IG)

