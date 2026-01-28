TVB男星與廿年妻離婚向富貴女星求愛不遂　58歲獨自搭地鐵變低調

現年58歲的「大隻Rocky」鄭健樂，2005年參加《香港先生》奪「健力組」冠軍入行，近年幕前演出少之又少，專注於健身教練事業。鄭健樂近年生活不順，令他飽受煎熬，2020年因胃部感染幽門螺旋菌要停工休養，同年因疫情其健身室四度被迫停業，曾經半年時間零收入，靠燒積蓄過活，連兩個兒子額外的補習和興趣班都要取消。2021年鄭健樂與妻子離婚，17歲大仔跟他，16歲細仔跟前妻，兩名兒子患有自閉症，鄭健樂仍要搵錢照顧。早前他傳出與富貴女星崔碧珈相差21歲的「父女戀」，卻慘被崔碧珈派「好人卡」，又被崔碧珈指控裝單純「獵食」其身邊朋友，兩人關係正式決裂。其後再被貼街招指控為「食軟飯」、「欠債破產」、「撩女求包養」的「世紀賤男」，是非不斷！日前有網民目睹鄭健樂獨自一人搭地鐵，不怕寂寞！

鄭健樂日前被拍到正在搭地鐵。鄭健樂大大隻隻，存在感十足。他戴上黑色口罩，頭髮花白，專心玩電話，連被拍下都懵然不知。身為健身教練的他，即使已58歲，身形亦比同齡人佳。鄭健樂獲發文網友激讚十分貼地，「tvb只是一個工作這句話還在上升」。網民亦封他為「純愛戰士」、「純情Rocky」，看來他與崔碧珈的緋聞確是令他知名度有所提升。

鄭健樂傳與崔碧珈「父女戀」

鄭健樂與崔碧珈的緋聞始於為女方擔任健身教練，兩人曾曬出合照，怎料鄭健樂將Facebook公開改狀態為「與Anita Chui交往中」，由於鄭健樂與崔碧珈相差21年，今年58歲」、早在2021年離婚的他，竟然搵到第二春，因而引起熱議。正當大家紛紛講恭喜之際，崔碧珈卻大爆自己還是單身，與鄭健樂只是「好好好好好嘅朋友」，又激讚對方「高分」又「單純」，似乎暗指鄭健樂只是一廂情願。怎料劇情峰迴路轉，崔碧珈及後在社交平台強硬發文，疑似炮轟有人裝單純「獵食」其身邊朋友，正式決裂。

崔碧珈父親從事金融生意 搭私人飛機生活富貴

崔碧珈出身小康之家，爸爸從事金融生意，弟弟崔若鴻（Charles）則是財經公關，做過內地的公關公司九富，搞過上市、業績發布等，現時在內地上市公司「愛博醫療」就職。崔碧珈曾赴英國留學，畢業於中央蘭開夏大學會計及市場學系，同時也是謝菲爾德大學工商管理學碩士，她曾被周刊拍到與數名財經界人士於巨型的「透明蒙古包」內打邊爐，崔家與金融圈關係密切。

崔碧珈於24歲時獲前經理人黃柏高和導演錢國偉賞識主演電影《辣警霸王花》，2014年正式出道而獲得關注，她更不時大曬其火辣形象和性感照片深受粉絲喜愛。近年崔碧珈將事業重心由香港轉至外地，不但做幕前演出，亦出任電影監製，生活越來越富貴。崔碧珈不但曾曬坐私人飛機出行、豪華專車接送，平日她喜愛出入高級餐廳、名牌專櫃。她曾透露計劃於巴黎置業，方便日後兩地工作。去年她又曬出自己的閨房，睡床除了做到三邊落床，窗外對正海景，非常開揚，與鄭健樂平實生活相差懸殊。

