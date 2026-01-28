陳百祥自爆係富二代　自小有工人服侍：食蝦餃鯁親都幫我挖返出嚟

現年75歲的陳百祥（叻哥）早前出席《保良局周年慈善餐舞會》被問到傳鄧兆尊有15億身家時，連環爆金句，寸爆鄧兆尊「靠老竇」，更豪言「我好早穩夠」、「錢對我嚟講係空氣嚟」！不過原來叻哥的確出身富裕，近日他在一段影片中就自爆曾是富二代，在他4歲前，家中每個兄弟姊妹都有一個工人，絕對是「有錢仔」！

陳百祥自爆係富二代

早前彭健新拍片大爆以前在叻哥屋企樓下開舖，經常聽到他與父親嘈交，但每次陳爸爸都嘈不過他，對此，叻哥就笑言媽媽以前是做包租婆，但就否認與父親嘈交，只是在辯論：「我細細個想跟我老竇學嘢，（爸爸）30、40年代係聖約瑟舊生會會長，我細個好崇拜佢，中英文都好好，佢係做海關嘅，我4歲前，都每個人（兄弟姊妹）有一個工人，算係……（富二代喎？）係喇，即係食蝦餃鯁親都叫工人幫我挖返出嚟嗰隻。」

陳百祥爸爸賭錢輸晒

叻哥亦有提及家道中落的原因：「我大個先知，原來佢（爸爸）賭錢輸晒，主要係賭馬添，所以而家我跑馬呢，其實我唔係好鍾意，我係為父報仇啫！」叻哥透露自出社會工作開始，一直養父親到90幾歲才離世：「每個月畀零用錢佢，我老竇養咗我十年八年，我就養咗我老竇幾十年。」

