44歲薛凱琪生圖流出真實容貌曝光　越見精緻臉上一部位惹關注

現年44歲的薛凱琪出道多年都以青春美貌見稱，現時凍齡美貌完全不似真實年齡，獲網民封為「香港最後一個少女」。薛凱琪近年主力發展內地市場，舉行內地巡迴演唱會每場爆滿，人氣極高。日前（25日）有網民在北京野生捕獲薛凱琪，在毫無濾鏡下真實容貌曝光。

薛凱琪因樣貌年輕而被封為「香港最後一個少女」。（IG圖片）

薛凱琪再登春晚

日前有網民在北京偶遇薛凱琪，當時她現身為馬年春晚進行第二次綵排，雖然穿上米色厚羽絨外套，但仍能看到她內裡穿上疑似粉紅色中式旗袍，亦盤起了髮髻，非常有古典美。在無濾鏡的鏡頭下，薛凱琪皮膚白滑緊緻，容貌跟初出道無異，凍齡力非常驚人。期間她對在場的粉絲揮手打招呼，笑容滿臉。

日前有網民在北京偶遇薛凱琪。（小紅書）

薛凱琪現身為馬年春晚進行第二次綵排。（小紅書）

好有古典美！（小紅書）

薛凱琪容貌越見精緻

有大批網民看到片段後，都大讚薛凱琪保養得宜：「美得誇張！」、「好美，好明媚的感覺」、「看著也就28左右」、「她是不會老的嗎？」、「我初中的時候她就長這樣，我35了，發腮了長皺紋了，她還長這樣」。另外，有不少網民表示薛凱琪的面容越見精緻，五官比過往更加立體，而一雙豐唇亦吸引了大家的注意力：「不行了，看嘴就知道醫美過了，可惜啊」、「快50了，這臉醫美是肯定的」、「美容針打的雞（肌）肉組織表情卡殼了 笑到一定的點肌肉不動了 但是美是真的美的很」。

薛凱琪的豐唇引起網民關注。（小紅書）

有網民討論薛凱琪是否有醫美。（小紅書）