黃日華自爆一原因被盧海鵬試咪　永世難忘：幾想搵窿捐

一代笑匠盧海鵬今（27日）在尖沙咀文化中心舉行《盧海鵬鳴金收咪演唱會》，獲得多位圈中好友現身支持，包括有黃日華、吳麗珠、苗僑偉（三哥）、戚美珍、葉振棠等人，就連周潤發（發哥）都前來探班，更親自送上一封大利市是給他，預祝演唱會成功。



苗僑偉 黃日華齊撐盧海鵬

在接受媒體訪問時，問到在是次演唱會會預備甚麼表演，苗僑偉就表示：「上台吹吓水或者唱番兩首歌仔咁。」而黃日華則笑言：「鵬哥嗌到咪成個人出現囉。」 揚言盧海鵬叫他做甚麼，他都會去做的。續問到會否在舞台上送驚喜或有話跟對方講時，黃日華二話不說：「聽日送返支咪畀佢囉，即係叫佢唔好收咪。」相當好笑。

盧海鵬精神爽利開演唱會。（葉志明 攝）

黃日華曾被盧海鵬試咪

講到試咪一事，原來黃日華在訓練班時期曾遭盧海鵬試咪，他憶述表示：「我真係有，喺訓練班拍《仁者無敵》，嗰陣時成廠幾十人，我講一句對白就收工，但係我講唔到個對白，畀盧海鵬開咪鬧我，呢世我會記得㗎，嗰陣時幾想搵窿捐。」苗僑偉反而沒有被對方試咪：「因為我喺佢面前扮到好惡，嗰陣時我後生黑黑實實，好大隻咁。」他表示盧海鵬當時叫他為「黑𡃁仔」，笑言對方是欺善怕惡。

黃日華曾被盧海鵬試咪。（葉志明 攝）

讚盧海鵬是「一代扮嘢大王」

盧海鵬模仿能力高，問到對方那一個模仿角色最為難忘時，黃日華表示：「扮羅文，呢個係全世界公認。」還揚言扮欣宜及肥姐都好好笑：「我覺得佢嘅模仿能力好高，同埋搞笑，佢可以帶起現場氣氛，肥姐都試過忍唔住啦！」在旁的苗僑偉都讚揚他：「佢真係一代扮嘢大王。」

苗僑偉大讚盧海鵬是「一代扮嘢大王」。（葉志明 攝）

盧海鵬跑步精神值得學習

另外，黃日華亦指盧海鵬風雨不改每一早都去跑步，這個習慣值得大家學習。而在旁的苗僑偉就揚言：「鵬哥係我哋非常值得學習嘅榜樣，佢由以前嘅《歡樂今宵》到而家佢真係好風趣，見到佢，佢唔講嘢，你都會開心同笑，但佢一開聲就好似凶神惡煞，但係佢又嚇唔到人，因為佢令到你會好開心。」