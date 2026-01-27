84歲盧海鵬開「收咪」騷稱身體好　對答如流笑爆肚：咪又係做返人

《盧海鵬鳴金收咪演唱會》今（27日）在尖沙咀文化中心舉行，多位圈中好友，包括吳麗珠、苗僑偉（三哥）、戚美珍、黃日華、葉振棠等人，就連周潤發（發哥）都前來探班，一起力撐盧海鵬演出成功。

盧海鵬精神飽滿開演唱會。（葉志明 攝）

苗僑偉（三哥）、戚美珍、黃日華、葉振棠等人一起支持盧海鵬。（葉志明 攝）

盧海鵬對答如流

現年84歲的盧海鵬今日開演唱會，其狀態大勇，精神爽利，在接受媒體訪問時更對答如流，令現場笑聲不絕。問到會預備唱多少首歌時，他表示：「唔知呀！點計啫，唱得嚟。（玩即興？）咩即興啫，唔知幾多㗎！（收咪會唔會唔捨得？）而家都話唔收囉，（見返以前咁多合作嘅朋友有冇一啲回憶呀？）有咩好回憶啫，成日都有見㗎，（有冇驚喜送畀觀眾？）冇，即興㗎啦，平時做咩咪做咩囉。」對答反應相當快。

盧海鵬今日開演唱會。（葉志明 攝）

難再扮演海報上人物

盧海鵬模仿能力相當高，曾模仿多個圈中人，令香港人難以忘記，問到演唱會會不會模仿在海報上出現的人物時，他就二話不說：「海報嗰啲造型全部都要化妝嘅，造得型嚟都唔使出台，造得型嚟又返嚟化妝，化妝完又出去演，演完又入嚟卸妝，你估做電視咩，而家係live騷。（搵朋友扮呢？）：「咁仲使乜我做啊！若果佢做得似，佢以前就做咗啦！（接你班呀。）接班就唔係幾廿歲嚟接㗎啦。」

盧海鵬的模仿能力相當高。（葉志明 攝）

盧海鵬對答如流。（葉志明 攝）

見到好朋友感開心

另問到收咪後會想做甚麼時，他表示：「咪又係做返人囉。」相當搞笑。續問到有沒有一些特別想做的事情？他說：「冇咩特別嘢。（再開咪囉。）有咩所謂啫，而家身體好。」他又表示今日見到多位好朋友出現很開心。

苗僑偉（三哥）、戚美珍、黃日華。（葉志明 攝）