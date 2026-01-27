東張西望｜送飯婆婆失控用鐵鎚瘋狂砍門　攝影師Man爆關閘護苦主

TVB節目《東張西望》今日（27日）一集繼續跟進徐生徐太被鄰居婆婆滋擾長達四個月的事件，因為徐生徐太拒收食物，竟然被「送飯婆婆」恐怖襲擊，用鎚子瘋狂敲打閘門。徐生徐太多次向管理處和房署反映卻無功而還，原因是徐生徐太的單位屬自置物業，而送飯婆婆則是公屋租戶，屬於不同的管理範疇：「管理處話我哋嘅單位係自置，樓下嗰個單位係租，所以要同返租嗰邊講，租嗰邊就話只係管租務，叫我哋可以將單位賣返畀房署，買咗之後，仲慘過租，原來租客係最惡，真係冇諗過，搞到我哋好似三不管。」結果徐生徐太只好報警處理，最後警方表示情況不嚴重，未達刑毀程度，所以只能口頭警告，沒有辦法跟進。

鄰居陳太表示，平時有與送飯婆婆打招呼，對方平時正常，但不知道她為何在別人門口掛食物。陳太指送飯婆婆在上址住了20多年，以前有一位伯伯同住，後來在鄉下去世。《東張西望》節目組去送飯婆婆單位嘗試了解，但送飯婆婆情緒激動，又揮動雨傘驅趕節目組，送飯婆婆突然衝向守在後樓梯的徐生，更打跌林映輝手上的咪。送飯婆婆面對著林映輝的詢問，一概答非所問。

當婆婆態度軟化，林映輝嘗試上前溝通，最後成功進入送飯婆婆的單位。同時亦發現送飯婆婆廚房煮了不少食物，食物五花八門，但送飯婆婆一邊打電話，一邊語無倫次的嘴碎唸：「房署、房署、把房子給我，等我全家死，抄家，我做人問心無愧，四個字！我傻的，我喺青山出嚟，出去。」

送飯婆婆一度衝上徐生徐太的單位，與徐太撞個正著，當送飯婆婆想拉開鐵閘衝入徐生徐太單位時，幸好攝影師眼明手快，立即把鐵閘關上，但已經讓徐太驚慌尖叫。送飯婆婆一度折返家中，為的就是拿鐵鎚，最後她拿著鐵鎚，不停的敲打徐生徐太單位的木門。

