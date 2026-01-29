張雨綺月花70萬護膚　Hermès Birkin買菜擁億元豪宅極富貴

「星女郎」張雨綺的財力底氣一向豪橫，她曾在內地綜藝節目中公開保養開支：「我就是看著自己的帳單，每個月我就覺得這個有點挺……挺……挺大的吧。」此話一出，隨即引起同場嘉賓戚薇的好奇，戚薇忍不住提議：「你偷偷寫我手上。」張雨綺隨即在對方掌心寫下具體數額，戚薇看後當場驚呆，連瞳孔都放大，顫聲追問：「你是說這是多久的錢？」張雨綺淡定回覆：「一個月吧」。隨後有網民爆料，這筆天文數字高達70萬元人民幣！

張雨綺坦言自己在護膚保養方面花費「挺大的」。（影片截圖）

張雨綺說的話引起同場嘉賓戚薇的好奇，忍不住提議：「你偷偷寫我手上。」（影片截圖）

張雨綺隨即在對方掌心寫下具體數額，戚薇看後當場驚呆，連瞳孔都放大。（影片截圖）

戚薇十分震驚，並追問道：「你是說這是多久的錢？」（影片截圖）

張雨綺淡定回覆這只是一個月的護膚花費。（影片截圖）

擁億元豪宅及多部名車

除了日常保養之外，有網民爆料稱，張雨綺名下擁有多處物業，其中上海翠湖天地六期的豪宅價值高達1.1億元人民幣，而早前張雨綺居住的思南公館（年租500萬人民幣）車庫堪比豪華車展，收藏了包括200萬的路虎攬勝、400萬的法拉利F430、500萬的保時捷 911，甚至還有價值800萬的勞斯萊斯。最令人震驚的是，爆料更稱張雨綺在多年前就已考取飛行員執照，並豪擲千萬買下私人飛機，出入皆是頂級富豪規格，財力底蘊深不可測。

有網民爆料稱，張雨綺名下擁有多處物業，其中上海翠湖天地六期的豪宅價值高達1.1億元人民幣。（小紅書@張雨綺）

愛馬仕當成買菜包

張雨綺對包包的品味也極其挑剔，她最常用的包包就是愛馬仕，有網民統計被拍到的愛馬仕就已超十多只，她更被稱為「內娛愛馬仕一姐」，更曾試過將私人訂製的愛馬仕送給粉絲。張雨綺曾拍片推薦價值數十萬的Hermès Birkin 40，理由竟是其容量大：「可以去買菜、去逛街、去旅行。」 這種將頂級名牌包當成買菜包的豪氣，放眼娛樂圈亦無幾人能及。

張雨綺擁有一整面墻的包包。（小紅書@張雨綺）

有網民羅列張雨綺日常帶出街的愛馬仕。（小紅書圖片）

張雨綺曾拍片推薦價值數十萬的Hermès Birkin 40，更一度笑言稱「可以去買菜、去逛街、去旅行。」（小紅書@張雨綺）

出手闊綽贈送29位姐姐鑽石美容儀

張雨綺的富有不僅體現在個人享樂，對朋友更是大手筆。在參加《乘風破浪的姐姐》期間，她送給29位姐姐每人一部鑲鑽美容儀，並附上一套貴婦級魚子醬護膚品。她曾直言：「我有錢為什麼不能花？」

張雨綺在參加《乘風破浪的姐姐》期間，她送給29位姐姐每人一部鑲鑽美容儀。（網上圖片）

「碎鑽不值錢」

張雨綺不僅捨得花錢，對奢侈品的價值觀更是語不驚人死不休。她曾在直播中分享鑽石挑選心得，直言：「一克拉以下統稱為碎鑽，碎鑽是不值錢的。」 此外，在一次直播帶貨時，面對售價699元的產品，她竟脫口而出：「699元我都覺得買不了一雙襪子。」

張雨綺曾拍片分享鑽石挑選心得，直言：「一克拉以下統稱為碎鑽，碎鑽是不值錢的。」（小紅書@張雨綺）

張雨綺在片中展示自己的結婚鑽戒。（小紅書@張雨綺）