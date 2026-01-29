79歲陳嘉儀罕露面憶亡夫！甘願為愛息影　喪夫後喊足年半移居珠海

79歲的「TVB御用靚太」陳嘉儀曾出演《小婦人》、《家變》、《金枝慾孽》、《法證先鋒》等經典劇集。自2009年約滿後息影，多年來絕跡螢幕，全心全意照顧患病的丈夫。日前她罕有接受資深傳媒人汪曼玲的專訪，剖白自丈夫於2019年離世後的生活，更首度談及當年親手決定放棄插喉，竟一度遭到子女怪責。

久未露面的陳嘉儀近日接受資深傳媒人汪曼玲訪問，大談丈夫離世後的生活。（YouTube@manlingwong-bt6sh）

忍痛決定放棄插喉

陳嘉儀在訪問中憶述，丈夫在2019年健康狀況急轉直下，緊急送往醫院。當時醫生告知，若要維持多幾日生命，就必須在喉嚨插喉以幫助呼吸，陳嘉儀深感當時的搶救只會增加丈夫的痛苦當場拒絕，她坦言：「我唔想我老公受苦，但當時我啲仔就怪我，話『點解唔救爸爸？』」這份沉重的決定讓她承受了巨大的心靈壓力，但她仍堅信：「我覺得我做得好正確，將來我死嘅時候，我都同我仔女講，我都需要咁樣（尊嚴地離開）。」

陳嘉儀有感搶救會令丈夫更痛苦，沒有和家人商量當場拒絕。（YouTube@manlingwong-bt6sh）

但當時陳嘉儀兒子怪責陳嘉儀沒有對爸爸進行搶救。（YouTube@manlingwong-bt6sh）

這份沉重的決定讓她承受了巨大的心靈壓力，但她仍堅信：「我覺得我做得好正確，將來我死嘅時候，我都同我仔女講，我都需要咁樣（尊嚴地離開）。」（YouTube@manlingwong-bt6sh）

陳嘉儀為愛息影

其實陳嘉儀與丈夫感情極為深厚，兩人當年相識是靠介紹認識，陳嘉儀指老公靚仔又成熟，加上在英國大學畢業條件不錯，後來看見丈夫有趣的一面後，僅半年便閃婚，恩愛足足四十多年。後來丈夫身體不好，加上因糖尿病導致丈夫眼睛視力很差，曾試過在扶手電梯上摔下，陳嘉儀十分擔心。為了更好照顧身體不好的丈夫，她在2009年離開無綫退休。

陳嘉儀坦言當時離開tvb是想陪伴丈夫。（YouTube@manlingwong-bt6sh）

丈夫離世後曾喊足年半

丈夫離世後，陳嘉儀面對空蕩蕩的家感觸良多，最終決定獨自移居珠海生活，至今已五年。她坦言丈夫離世後心情跌至谷底：「我喊咗年半。」因為香港每個地方都有與丈夫共同進餐、逛街的回憶，為了走出傷痛，她選擇在一個陌生的環境重新開始。她每天練習讓自己開心，會去公園散步、沿著情侶路看海，也會與鄰里打球運動，逐漸找回生活的節奏。

陳嘉儀坦言丈夫離世後心情跌至谷底：「我喊咗年半。」（YouTube@manlingwong-bt6sh）

陳嘉儀為了振作起來，選擇在一個陌生的環境重新開始。（YouTube@manlingwong-bt6sh）

盼天家重聚

現在的陳嘉儀雖然獨自生活，但生活規律且充實，除了控制血糖和注意飲食，也會參加社交活動。她憶述在丈夫去世100天時，曾感覺到對方回來探望，這份感應讓她感到欣慰與平安。經歷過生離死別，陳嘉儀坦言現在面對生死非常平靜。提到對亡夫的思念，她感性表示若能再見面，最想說的一句話是「I love you」，並希望丈夫在「好嘅地方」等她。

她憶述在丈夫去世100天時，曾感覺到對方回來探望。（YouTube@manlingwong-bt6sh）

經歷過生離死別，陳嘉儀坦言現在面對生死非常平靜。（YouTube@manlingwong-bt6sh）