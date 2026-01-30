陳百祥開火指靠老竇先有咁多錢　鄧兆尊終極開腔回應

早前鄧兆尊在網上被瘋傳有15億現金放在銀行滾利息，每日利息高達4萬，幾日前陳百祥叻哥被記問問到，二人到底誰更有錢？叻哥則指：「鄧兆尊係因為老竇叻先有咁多，唔係因為佢叻有幾多。我、譚詠麟、曾志偉，自己搵㗎。我哋有能力。喂，佢講佢幾多身家冇用，我出嚟幾個鐘，佢話佢幾十萬有人請佢。有無人請過鄧兆尊做直播？」

叻哥陳百祥寸爆鄧兆尊靠老竇。（葉志明 攝）

叻哥語不驚人死不休

鄧兆尊與吳家樂最新在網台《娛樂好好玩》亦有講到叻哥一事，坦言自己突然中了一「掌」，吳家樂首先笑言鄧兆尊每個星期都做直播，其後指叻哥每次出來說話都語不驚人死不休，如果不是這樣才奇怪。

鄧兆尊與吳家樂在網台《娛樂好好玩》亦有講到叻哥一事。（片段截圖）

鄧兆尊指叻哥咁講可能因為要內地流量。（片段截圖）

鄧兆尊開腔回應事件

鄧兆尊說：「我又覺得無乜攻擊性嘅呢樣嘢。佢只不過係聽到人哋咁講，咁佢覺得『啊，我可能有咁嘅家底』。邊有呢樣嘢啊？叻哥都知我無啦。我覺得佢無乜攻擊性嘅呢樣嘢。第一，我哋不嬲都講一樣嘢嘅：前輩對我哋嘅批評咧，我哋會接受嘅。你叫我批評前輩，我唔會嘅。我覺得叻哥咁樣做，一定有佢嘅原因嘅。可能係因為內地嘅流量或者咩事，我唔知道。至於佢係咪攻擊我，我唔覺得佢攻擊我。我同佢踢咁耐波，我都未跛過。」他們其後亦有講到叻哥的為人，指叻哥並不是「咁招積、咁寸」，其實是一位好人和非常認真的人。

兩人都有讚叻哥為人。（片段截圖）