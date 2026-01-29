奢遊記丨鄭衍峰朝聖麥克華堡餐廳　劉晨芝出海野生捕獲座頭鯨

由劉晨芝（Adrienne）夥拍鄭衍峰主持真人騷豪華旅遊節目《奢遊記》，逢周一、五晚9點半及周二、四晚9點35分於TVB Plus(82台)播映。1月30日晚鄭衍峰朝聖《變形金剛》麥克華堡餐廳歎漢堡，被外籍店員讚「好帥」」；劉晨芝最愛瀕危鴨嘴獸，更野生捕獲座頭鯨大翻身。



Adrienne、鄭衍峰來到星光大道朝聖。（官方提供圖片）

奢遊記丨鄭衍峰朝聖麥克華堡餐廳

Adrienne帶鄭衍峰來到荷李活的的星光大道，目的是要到偶像麥克華堡（Mark Wahlberg）經營的餐廳朝聖。麥克拍過《變形金剛》系列、《賤熊》系列，早年他開設名為Wahlburgers的連鎖漢堡包店，可以在麥克華堡餐廳歎漢堡，風味足以媲美「麥當奴道食麥當奴」。Adrienne以頭號粉絲身份介紹餐廳，她說︰「麥克同兩位兄弟創立呢間漢堡包店，好受歡迎。呢間星光大道分店吸引唔少遊客慕名幫襯。」經過Adrienne向店員明查暗訪，得知麥克曾兩次光顧此店。意外收穫是外籍店員竟然以普通話讚二人「你好帥」、「你好漂亮」，令他們喜出望外。

麥克華堡跟兄弟經營Wahlburgers。（官方提供圖片）

Adrienne、鄭衍峰獲店員讚靚仔、靚女。（官方提供圖片）

Wahlburgers主打三款漢堡包︰The Our Burger、BBQ Bacon及O.F.D.（Originally from Dorchester），Dorchester為麥克的家鄉。幾款口味分別是三兄弟至愛，售價由最平的13.95美元（約109港元）到最貴的17.95美元（約140港元）。

華堡兄弟最愛的幾款口味。（官方提供圖片）

奢遊記丨劉晨芝野生捕獲座頭鯨大翻身

此外，今集Adrienne海陸出擊，她先去參觀全球最大規模的聖地牙哥野生動物園，此園曾獲多間媒體捧為世一。內裏棲息逾800種動物，而Adrienne獨愛當中的鴨嘴獸，她說︰「鴨嘴獸係瀕臨絕種動物，美國淨係得呢度有。同埋佢亦係唯一會生蛋嘅哺乳類動物，所以點都要睇一次。」

Adrienne參觀聖地牙哥野生動物園。（官方提供圖片）

Adrienne此行主要想欣賞瀕危的鴨嘴獸。（官方提供圖片）

接住她從海路出擊，由紐波特出發觀賞鯨魚。經過一段航程觀光船已被一群海豚包圍，即表示鯨魚會在附近出沒。最後沒有讓Adrienne一行人失望，不單近距離見到巨大的座頭鯨，牠更展現大尾巴躍出水面，感覺大滿足。

Adrienne海陸空出擊。（官方提供圖片）