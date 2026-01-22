奢遊記｜城寨移民變荷里活珠寶設計師　NBA球星帶路參觀160億巨蛋

《奢遊記》是由劉晨芝（Adrienne）夥拍鄭衍峰主持真人騷豪華旅遊節目，逢周一、五晚9點半及周二、四晚9點35分於TVB Plus(82台)播映。

劉晨芝、鄭衍峰今晚訪問香港移民Kyle。（公關提供）

爆影后Emma Stone拍戲失珠寶秘聞

今晚（22日）Adrienne帶鄭衍峰認識著名珠寶設計師Kyle Chan，他曾為荷李活得獎電影《La La Land》設計過首飾。除此之外Kyle的店內掛滿一班合作過巨星的照片，包括歌星Mariah Carey、Lady Gaga、組合Blackpink等設計珠寶。節目中Kyke大爆《La La Land》的秘密，原來Emma Stone跳舞時曾丟失其中一隻耳環，他笑說︰「電影公司都照價賠，佢哋開頭為保密，無講幫邊一套戲做設計，到後來上映、攞埋獎先知。」Kyle為來自香港的移民，自少在九龍城寨長大，他說︰「喺城寨長大，之後嚟咗美國，14歲嗰年喺High School修咗個jewellery class，到之後開咗自己嘅珠寶店。」好榮幸可以同好多荷李活明星合作。」

Kyle為不少荷李活名人、明星設計首飾。（公關提供）

Kyle在城寨長大。（公關提供）

為歌星Mariah Carey設計的耳環。（公關提供）

Emma Stone拍《La La Land》曾遺失一邊耳環。（公關提供）

拜訪保時捷狂熱收藏家

下一站二人拜訪Adrienne一位「波子」保時捷（Porsche）狂熱收藏家 Magnus Walker，節目中他分享旗下的藏品，除了價值非凡罕有度高的1975年Porsche 930 Turbo外，難得是每部汽車他都能如數家珍說出背後故事。二人又參觀Magnus位於市中心的大廈，內有不同特色的房間，不少荷李活大製作租用此大廈作拍攝場景。壓軸登場是Magnus開住Porsche 930 Turbo帶Adrienne外出兜風，感受「波子」強橫的加速力。

「波子」狂熱收藏家 Magnus。（公關提供）

每部汽車Magnus都能如數家珍說出背後故事。（公關提供）

藏品中最珍貴的1975年「波子」930 Turbo。（公關提供）

開住「波子」遊車河兼品嚐地道美食街頭食品。（公關提供）

前NBA球星帶路參觀160億港元巨蛋

此外，明晚（23日）Adrienne碌盡人情卡請到好友前NBA球星Corey Maggette出鏡，他帶Adrienne參觀花費160億港元建成的直覺巨蛋（Intuit Dome／NBA洛杉磯快船隊的主場），還親身落場教二人打籃球。來到L.A.自然要參觀奧斯卡電影博物館，入內可以行地毯、手持小金人，體驗參加及贏取奧斯卡獎座的興奮。接下來項目先要求他們會立下生死狀，到底甚麼事情要如此大陣仗？留意節目播映便知分曉。

NBA球星Corey Maggette明晚登場。（公關提供）

劉晨芝感受直覺巨蛋比賽氣氛。（公關提供）

參觀奧斯卡電影博物館。（公關提供）

劉晨芝、鄭衍峰手持小金人體驗贏獎的興奮。（公關提供）

