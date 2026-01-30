林盛斌送仔女睇BLACKPINK被促生5胎　爆同老婆冇情談：咩都冇做過

韓國女團BLACKPINK於今年1月25日在啟德體育園舉行世界巡迴演唱會《Deadline》第二場，林盛斌以「廿四孝老竇」形象現身。他在社交平台貼出自己開車載四名子女前往會場的照片，並透露自己和太太無票入場，僅負責買票和接送。

林盛斌開車載四名子女前往會場，透露自己和太太無票入場，僅負責買票和接送。（IG:bob_lamshingbun)

網民促努力造人

林盛斌搞笑配文：「買飛嗰個又係我，揸車送佢哋去嗰個又係我，Black Pink，你好嘢。佢哋四個幾粒鐘之後先返，兩個工人姐姐又放假，得返我同我老婆喺屋企……有啲咩可以做？大家有冇咩好嘅提議？」有網民搞笑留言：「努力造人」，認為趁家中無人正是機會。藝人吳若希更留言：「生多個女組隊blackpink～～」

林盛斌今日出席梁敏巧YouTube個人頻道節目《一齊煮飯仔》錄影。（葉志明攝）

大爆同老婆冇情談

日前（29/1）林盛斌現身屯門亮相好友梁敏巧個人YouTube頻道節目《一齊煮飯仔》拍攝時，接受《香港01》訪問時笑言：「其實最後我哋兩個屋企瞓咗。（做到攰得滯瞓咗！）乜鬼嘢都冇做過，佢哋叫我再整個，努力整多個都黐線。不過真係好笑喎，我未試過仲要係禮拜日，連姐姐都放埋假，成間屋係冇人到大反轉。（趁機同太太談情囉！）唔好咁癲啦。（點解？）冇咩情談。不過見佢哋睇完返嚟，佢哋識得自己搭車返屋企，咁樣都覺得啲女仔都大個，都好安慰。」

梁敏巧成功邀請阿Bob和關嘉敏亮相節目。（葉志明攝）