43歲艷星升呢做媽咪素顏出鏡狀態回春　自揭想生BB全因「怕絕後」

曾參演大尺度電影《一路向西》及《喜愛夜蒲2》、現年42歲的性感女星張暖雅（Angelina），近年雖然鮮有在香港幕前露面，但日前她在社交平台突然報喜，上載了一段與初生嬰兒的溫馨合照，並難掩激動心情寫道：「我造了個人啊啊啊！」正式宣布榮升人母。雖然她未有透露BB性別，但對於自己以42歲之齡成為「超高齡產婦」並順利生產，顯得既興奮又感恩。



張暖雅日前在社交平台突然報喜，上載了一段與初生嬰兒的溫馨合照，並難掩激動心情寫道：「我造了個人啊啊啊！」正式宣佈榮升人母。（張暖雅IG影片截圖）

產後素顏出鏡氣色紅潤

在張暖雅分享的影片中，身在醫院的她穿著粉紅色衣服，躺在床上溫柔地抱著剛出生不久的心肝寶貝。令人驚艷的是，剛生完B的張暖雅素顏出鏡，不但沒有一絲疲態，反而精神飽滿，皮膚白滑緊緻，臉上掛著幸福滿瀉的笑容，產後狀態極佳，彷彿瞬間回春。而她懷中的BB則用粉紅色包巾包裹著，正在熟睡中，雖然年紀小小但輪廓已相當精緻，頭髮更是烏黑濃密，樣子十分可愛，完美遺傳了媽媽的優良基因。

在張暖雅分享的影片中，身在醫院的她穿著粉紅色衣服，而她懷中的BB則用粉紅色包巾包裹著，正在熟睡中。（張暖雅IG影片截圖）

張暖雅早在去年8月已宣布懷孕喜訊，因害怕「再唔生就快冇得生」毅然決定挑戰40歲產子。（張暖雅IG影片截圖）

曾捲裸照風波 轉念生B全因「怕絕後」

張暖雅早在去年8月已宣布懷孕喜訊，當時她曾拍片剖白心聲，坦言年輕時從未想過要生兒育女，但隨著年紀增長，意識到自己年過40歲，驚覺「唔生就快冇得生」，才毅然決定挑戰高齡產子。為了確保胎兒安全，身為「超高齡產婦」的她不敢怠慢，懷孕期間除了全面停工及進行羊膜穿刺檢查外，更為了安胎而每日臥床休息，自嘲過著像「廢人」一樣的生活，過程可謂殊不容易。

張暖雅表示回到家鄉威海後認識老公，婚後真正體會到甚麼叫細緻入微、呵護、把你捧在手上的感覺。（小紅書@張暖雅）

張暖雅自嘲安胎期間像豬一樣生活。（張暖雅IG影片截圖）

回顧張暖雅的演藝路，她於2012年出道，曾參演內地劇《愛情公寓3》，其後來港發展，憑藉34D火辣身材在《一路向西》等電影中大膽演出，被外界定型為「艷星」。不過其星途伴隨著不少是非，除了屢傳整容「變臉」外，2013年更爆出裸照瘋傳風波。當時她大方承認是相中人，指全裸照是2009年拍下，懷疑遭前經理人惡意流出。感情方面，她曾被爆與《一路向西》導演胡耀輝秘婚，直至去年她突然公開婚照宣布再婚，人生踏入新階段。

張暖雅飾演「向西」的前女友，拍過《喜愛夜蒲2》及《猛龍特囧》等電影。（微博圖片）