盧頌恩自爆曾登紅館做左麟右李伴舞　出道時被森美改花名叫龜仙人

由盧頌恩（妹頭）和李尚正（阿正）主持的HOY TV皇牌節目《臥底旅行團》大受歡迎，更榮獲LINE TODAY年度大獎「Golden BROWN Awards」，兩位合作無間甚有默契，不過我哋嘅主持阿Sa搵來妹頭獨自做專訪，妹頭表示沒有阿正在身邊，有點不習慣，更分享咗對付阿正嘅秘訣。

主持搵來阿Sa盧頌恩（妹頭）獨自做專訪。（公關提供）

和李尚正鬥「放飛自我」

妹頭笑說：「其實冇佢喺度都幾好喎！講笑啫！佢根本就係一個小朋友，我哋合作咗咁耐，知道佢嘅脾性，我都會投其所好，佢係一個好跳脫嘅人，而家仲越嚟越估佢唔到！越嚟越放飛自我，但係我同佢嘅相處就好隨心，少咗好多緊張嘅感覺，佢放飛自我，我又放飛囉！鬥飛呀！哈哈！」

盧頌恩自爆和李尚正主持時鬥「放飛自我」。（ig@aiyanalo）

與林穎彤識於微時

當年電台選秀出生的妹頭和同界的林穎彤早前一起拍攝Hoytv的劇集「我家有囍事」，妹頭笑言感覺很奇妙：「大家識於微時，好似十幾年之後再重逢，對方仲好似比以前更後生，keep得好好！點解自己就唔同一樣呢！咁而家我哋仲喺呢個圈裏面，就有一種安全感囉！」

妹頭與林穎彤識於微時，早前一起拍攝Hoytv的劇集「我家有囍事」。（ig@bella_lam）

盧頌恩「花名」

講到妹頭有很多暱稱，其中一個叫做龜仙人！原來和森美有關：「因為當年開咪嘅時候，要有一個比較容易令人記得嘅名，而我嘅英文名叫做Grace，森美大哥就話不如就叫做龜仙人啦！而妹頭呢個名就係因為我喺新城開咪嘅時候，范振鋒話我都要一個名，就叫妹頭啦！咁我自己都幾鍾意，咁咪用到依家囉！」

盧頌恩曾被森美起花名叫「龜仙人」。（公關提供）

曾登紅館任「左麟右李」伴舞

對於當年做過演唱會dancer，妹頭就坦然比較滿意依家現在的工作：「細個時因為去舞蹈學校學跳舞，所以最後有機會去到紅館，參與左麟右李演唱會，其實睇返依家可以做到自己鍾意嘅工作同節目，已經好幸福好滿足，唔需要界定成唔成功，因為享受，投入，鍾意先至係最重要！」