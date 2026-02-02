奢遊記｜比華利山2.7億豪宅放滿超跑　劉晨芝Deep V泳裝玩騎膊馬

《奢遊記》是由劉晨芝（Adrienne）夥拍鄭衍峰主持真人騷豪華旅遊節目，逢周一、五晚9點半及周二、四晚9點35分於TVB Plus(82台)播映。今次兩人直闖比華利山，不僅參觀2.7億豪宅，還在「超市界Hermès」見識到230港元一袋的驚人天價冰波。劉晨芝更以超性感Deep V造型玩轉拉斯維加斯。

劉晨芝夥拍鄭衍峰玩轉比華利山。（公關提供）

直擊比華利山2.7億豪宅

今晚（2日）劉晨芝（Adrienne）、鄭衍峰會參觀一間位於比華利山中心地帶的超級豪宅，負責介紹的頂級豪宅代理Jessica用「Incredible」（不可思議）來形容，市值3,500萬美金（約2.7億港元）。鄭衍峰表示今次旅程參觀過不同大宅及設計，惟獨這間感覺最特別，他說︰「畀我覺得呢度係開party嘅地方，好奢華。特別係間屋好似入咗間時裝店，連氣味都似。」Adrienne則用「Hi-End luxury」（頂級豪華）來形容。大宅的廚房由著名品牌Fendi設計，所有櫃門的手抽，都用了品牌的logo極盡豪華。屋內設備齊全泳池已是標配，內有三部連線的賽車模擬器、健身房、桑拿房、偌大的車房放滿法拉利、保時捷等名車。戶主完全可以足不出戶，留在屋內便可輕鬆消磨幾日。

Adrienne、鄭衍峰參觀市值3,500萬美金的豪宅。（公關提供）

廚房由名家設計。（公關提供）

豪宅廚房由著名品牌Fendi設計，所有櫃門的手抽都用了品牌的logo極盡豪華。（公關提供）

衣帽間極盡豪華。（公關提供）

其中一間房是屋主愛犬的起居室。（公關提供）

有齊包括高比拜仁在內的湖人籃球隊員簽名。（公關提供）

健身室、桑拿房及遊戲室應有盡有。（公關提供）

車房內放滿名車。（公關提供）

豪宅位處比華利山正中。（公關提供）

逛「超市界Hermès」

Adrienne接住帶鄭衍峰繼續做個有錢人，逛一間被公認全球至貴、被喻為「超市界Hermès」的超級市場。二人發現內裏一支水索價26美金（約200港元）、一袋8粒裝預製冰波要29.99美金（230港元），超市離地的價錢，皆因位處比華利山，而光顧的客人非富則貴，既有頂流明星、又有富豪及政界名人，價錢並不是他們考慮之列，最緊要方便。鄭衍峰接受訪問時笑言該超市的價錢有點脫離現實，他說︰「賣嘅都係好基本嘅嘢，平時香港賣緊10蚊，嗰度可以賣到50、100蚊，完全覺得係無可能嘅價錢，但真係有人買喎。當然住得喺比華利山嘅有錢人，係唔會介意。」他笑言眼界大開，就算香港最貴的超級市場，論價錢拍馬都追不上。

世界最貴的超市座落比華利山。（公關提供）

鄭衍峰直言價錢超乎想像。（公關提供）

一袋8粒裝冰波要29.99美金（230港元）。（公關提供）

Adrienne手上的水賣26美金（約200港元）。（公關提供）

劉晨芝池畔派對Deep V泳衣騎膊馬

此外，明晚（3日）二人駕臨銷金窩拉斯維加斯出席著名的日間池畔派對，Adrienne以一襲超性感Deep V泳衣出場，她還跟在場外籍男士大玩騎膊馬落水，非常投入。拉斯維加斯的池畔餐桌服務收費屬世界頂流，開枱最低消費由3,000美金到50,000美金不等（約23,000港元至39萬港元）。拉斯維加斯日與夜，二人晚間繼續clubbing，夜店外雖然排完長長的人龍，依然難不到Adrienne，她口出豪言說︰「衍峰你唔使驚，一定唔需要你排隊，因為我成世人去club都未排過隊。」想知道Adrienne到底有何本事，就要留意節目播出。

拉斯維加斯的日間池畔派對玩得極盡瘋癲。（公關提供）

鄭衍峰被單價錢嚇一跳。（公關提供）

Adrienne穿上Deep V泳衣騎膊馬。（公關提供）

Adrienne豪言Clubbing從未試過排隊。（公關提供）