西伯利亞風雲｜佘詩曼與梁家輝合作新戲八年未上映　大爆背後真相

佘詩曼與梁家輝合作的電影《西伯利亞風雲》已拍攝八年卻遲遲未上映，成為娛樂圈熱議的「懸案」。這部中俄商戰動作片於2017年開機，集結愛情、商戰與邊境生活元素，卻因投資問題卡關。

佘詩曼八年前宣傳熱況

2017年11月開鏡，12月底殺青，當時媒體大肆報導。佘詩曼在零下13度雪山戲分享微博「收工喇」，梁家輝帶傷拍動作戲，片場四語交流、普通話、粵語、俄語、日語成亮點。佘詩曼秀槍戰英姿，梁家輝讚角色複雜如太極，宣傳氣氛熱烈。

佘詩曼與梁家煇合作的電影《西伯利亞風雲》八年未上映。（陳順禎攝）

《西伯利亞風雲》電影背景

《西伯利亞風雲》由日本導演金子修介執導，梁家輝飾演中國商人林信誠，佘詩曼則飾演女商人安瀾，兩人合力對抗俄羅斯黑惡勢力。劇組跨越俄羅斯布拉戈維申斯克、哈爾濱及黑河等地取景，劇情聚焦中國商人在俄真實創業困境。

佘詩曼今日現身尖沙咀出席珠寶品牌活動。提到與梁家輝合作的電影《西伯利亞風雲》八年未上映，她接受《香港01》訪問時表示：「因為有啲投資嘅問題要處理。（會否擔心變成都市傳說？）唔緊要，隨緣！」被問到新劇《正義女神Themis》何時播出，阿佘透露監製表示會在今年播出。

佘詩曼大爆與梁家輝合作新戲八年未上映真相。（陳順禎攝）

