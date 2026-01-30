《東張女神》PO「超強body」性感照兩日即刪 疑遭高層「照肺」

《東張女神》鄧凱文最近疑似遭「封胸令」，一組在沙灘大騷「超強body」的性感照，上載短短兩日便在社交平台神秘消失，引發網民熱烈討論。

25歲的鄧凱文（Eris）2023年參選港姐入行，現為《東張西望》外景主持，甜美樣貌配合惹火身材，被封為新一代「東張女神」兼TVB「咪神」。她在節目中經常以貼身小背心、短裙示人，加上高八度童音、活潑訪問風格，成功吸納大批宅男粉絲，社交平台粉絲數目急升。

早前鄧凱文在社交平台上載多張沙灘照，只見她以藍色三點式比堅尼上陣，下身配上半透視花花長裙，S曲線一覽無遺，上圍、螞蟻腰同蜜桃臀通通「零保留」晒出來。相中她時而在沙灘上擺甫士、時而坐在沙灘墊上對鏡頭送花，曲線同事業線份外搶眼，被網民大讚「犯規級身材」「新一代最強body」。

性感照兩日即刪 疑遭高層「照肺」

這輯沙灘照上載後，短時間內已獲大量點讚及留言，連女網民都大呼羨慕其「超不科學身材」。不過相隔約兩日，相關貼文突然在她社交帳戶消失，只剩下一些較斯文打扮的照片，令不少網民發現「啲福利去晒邊？」懷疑她疑似被公司高層「照肺」，要低調收斂性感路線。

網民反應兩極

有粉絲替她抱不平，留言指「着泳衣去沙灘都唔得？」「身材好都要收起好可惜」，認為只是正常度假打卡，談不上過火，更有人笑言「東張女神」比不少師姐更加識做效果。亦有意見覺得她近年在台前曝光率愈來愈高，公司想為她鋪長遠路線，避免形象過度「福利化」，刪相反而變相製造話題，成功令她再登熱搜。

鄧凱文性感照兩日即刪，疑遭高層「照肺」。(IG:thm___)

好唯美。(IG:thm___)