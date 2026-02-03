前TVB花旦不孕遭外甥女覬覦家產　小8歲丈夫擬40年養老計劃保晚年

現年55歲的陳松伶（松松），與內地丈夫張鐸結婚15年，感情依舊甜蜜。 然而，近年定居北京的她最近在內地訪問中驚爆其外甥女曾對她說：「姨媽以後你走了之後，所有都是我的了。」 面對如此「大膽」的言論，陳松伶僅淡然微笑回應：「行行行」 ，但笑容背後難掩一絲落寞。

陳松伶接受訪問時驚爆其外甥女曾對她說：「姨媽以後你走了之後，所有都是我的了。」（影片截圖）

因患卵巢腫瘤接受手術未能生育

提到無法生育，是陳松伶心中難以抹滅的痛。，她曾因患上卵巢腫瘤接受手術，最終導致無法懷孕。 雖然曾為此感到遺憾，但她選擇堅強面對：「我覺得這個事情已經過去了，雖然是遺憾，但我不能一直沉溺在遺憾裡。」 面對外界對於「無後」的評論，陳松伶表現得非常豁達，並強調生活品質比傳宗接代更重要。

陳松伶因患上卵巢囊腫並接受手術，最終導致未能生育。（微博@陳松伶_AdiaChan）

將老人院當成「成人幼兒園」

由於膝下無子，陳松伶對晚年生活已有明確規劃，她形容老人院與幼兒園無異：「養老院就等於我們幼兒園嘛，跟我們幼兒園有啥區別？一個是五歲進的，一個是九十歲進的，也一樣嘛。」除了與丈夫同行，她亦計劃：「跟差不多年紀的一些的好朋友，我們可以一起養老。」

陳松伶透露晚年或者會和丈夫到養老院生活。（影片截圖）

張鐸制定40年養老計劃

陳松伶與小她8歲的張鐸是著名的「姊弟戀」模範。，兩人在2006年因合作劇集《血未冷》結緣，張鐸在陳松伶患上抑鬱症、身無分文的最失意之時不離不棄。 陳松伶曾感動表示：「他是我在這個世界上最信任的人。」 據悉，張鐸為了讓妻子安心，曾親自擬定一份「養老40年計劃」，保障兩人的晚年生活，足見其護妻深切。