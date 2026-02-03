郭富城任馬年大使！陳慧琳勁歌熱舞　農夫麥玲玲Rap爆沙田馬場

由香港賽馬會舉辦的年度賀歲盛事「馬年賽馬日 」將於大年初三 ( 2月19日 ) 隆重舉行，誠邀市民與旅客親臨馬場共沾馬運、喜賀新歲。場內賀年活動豐富多元，除了精彩刺激的賽事，更設有多項節慶表演、吉祥禮遇及豐富獎賞；此外，歌影巨星郭富城今年首度以香港賽馬會「馬年大使」的身份，喜悦現身馬場參與盛事，向大家拜年及送上祝福！



「馬年盃」。（官方提供圖片）

郭富城表示：「作為馬年大使，非常有使命感，希望把最大的祝福送給廣大市民，一起分享過年的旺氣和喜悅。」同場亦有多個新春打卡位、開運景點與特色賀年美食，讓賓客於欣賞賽馬的同時，盡享濃厚節慶氛圍。馬年必到沙田馬場行大運，祝願大家馬到功成、好運奔騰！

財神巡遊送福。（官方提供圖片）

今年「馬年賽馬日 」新春綜合匯演星光熠熠！大會特意邀請到樂壇天后陳慧琳（Kelly）擔綱表演嘉賓，與大家共賀新歲。Kelly將化身「財運吉星」以多首勁歌熱舞震撼登場，向全場送上滿滿活力與新春好運祝福。同場亦有鬼馬幽默的人氣組合農夫FAMA首度亮相馬場，除了大唱熱門歌曲，更與麥玲玲師傅齊rap經典歌曲，其後一同為大家送上馬年祝福及開運貼士，齊齊大放笑彈！現場更安排醒獅獻瑞、財神賀歲，連同一眾騎師向大家拜年送福，將節日氣氛推至高峰。

醒獅表演。（官方提供圖片）

樂壇天后陳慧琳化身「財運吉星」勁歌熱舞賀新歲

被譽為「人生勝利組」的天后陳慧琳（Kelly）事業得意、家庭幸福，今年更將化身「財運吉星」，為大家送上滿滿正能量與新春祝福！當天Kelly將踏上馬匹亮相圈舞台，擔任新春綜合匯演表演嘉賓，獻唱多首經典快歌，以澎湃活力帶動全場氣氛。事隔三年再度親臨馬場表演，Kelly難掩期待之情：「馬年當然要一馬當先入馬場過新年啦！好開心今年可以重返馬場，喺呢個特別又重要嘅節日同大家一起過新年，真心非常期待！三年前喺度表演嘅時候，現場氣氛非常熱烈，令我留下難忘嘅回憶，所以今次我都準備咗幾首up beat嘅歌，要將滿滿正能量送俾每一位入場觀眾！」她更積極鼓勵大家親身到場感受節日氣氛：「想喺馬年行好運、接財氣，最好就係親身嚟馬場，約埋家人朋友一齊睇表演、迎財神，令人氣同財氣都旺上加旺！」

陳慧琳 (Kelly)。（官方提供圖片）

鬼馬幽默組合農夫FAMA拍麥玲玲師傅合唱

匯演高潮接連不斷！首次於馬場亮相的人氣組合農夫FAMA緊接登場，獻唱熱門歌曲，以其鬼馬獨特的風格帶動全場歡樂氣氛。20年前，麥玲玲師傅以玄學家身份破天荒與農夫跨界合作，推出爆紅Rap歌《風生水起》，至今仍是許多人心中的經典！今年「馬年賽馬日 」，農夫將再度夥拍麥玲玲師傅現場演繹這首經典人氣之作《風生水起》，寓意大家新一年運勢騰升、財源廣進。對於首度在沙田馬場演出，農夫表示：「第一次踏上馬場表演台感覺特別新鮮，知道呢度嘅能量同觀眾嘅熱情都好澎湃！我哋好期待呢個舞台，希望用音樂同歡笑陪大家過個開心馬年。祝每位觀眾新一年好似我哋同玲玲師傅合唱首歌咁，撈到風生水起、笑口常開！」

農夫FAMA x 麥玲玲師傅。（官方提供圖片）

麥玲玲師傅除獻聲合唱外，亦將為觀眾送上專屬馬年開運貼士及新春祝福。她分享道：「適逢馬年，梗係要親身嚟馬場接旺氣、添好運！知道大家都好留意馬年運程嘅資訊，我都特別為馬場觀眾準備咗唔少風水同開運貼士，期待與各位年初三馬場見！」師傅特別建議入場人士親身到風車及桃花陣行大運、轉風車，有助催旺全年運勢。嘉賓表演結束後，場內更會有精彩醒獅表演及財神巡遊派福，連同一眾騎師向觀眾拜年，祝福大家馬到功成，齊齊財來運起！

桃花陣。（官方提供圖片）

共度圓滿賀年體驗

新一年運勢如馬力全開！當天入場人士千萬不要錯過參與「沙田馬場日日賞呈獻：馬年賽馬日黃金大抽獎」，有機會贏取合共1,888份徐悲鴻藝術委員會精選馬年典藏藝術品，當中包括多份黃金精品！

《沙田馬場日日賞呈獻：馬年賽馬日黃金大抽獎》。（官方提供圖片）

徐悲鴻傳世金（馬）。（官方提供圖片）

沙田馬場內更特設多個新春主題打卡位，包括兩匹由當代藝術家馬興文精心打造的約4米高《融馬雙駿》藝術雕塑、巨型風車及桃花陣，讓賓客邊行大運邊打卡留下新春紀念。場內亦有賀年美食，指定小食亭及「好賞食」提供多款寓意吉祥的馬年限定菜式，如象徵「盤滿砵滿」的烤大蝦撈起及寓意「好事年年」的金蠔冬菇，讓大家大飽口福。

巨型風車陣。（官方提供圖片）

「馬年賽馬日 」集匯演、賽事、美食與開運活動於一身，誠邀全港市民及旅客於年初三親臨沙田馬場，與天后陳慧琳、農夫FAMA及麥玲玲師傅一同喜迎馬年，共度一個熱鬧吉祥的賀歲盛會！