鄭俊弘何雁詩帶天使綜合症兒子外遊　Asher興奮拍凳遭網民批滋擾

鄭俊弘與何雁詩日前趁著假期，帶同患有「天使綜合症」的3歲兒子Asher出遊。何雁詩上載了一段Asher在飛機上的影片，片中Asher在飛機上表現得相當興奮，不僅面帶燦爛笑容，更不時伸手拍打前方座椅及發出叫聲，引發部分網民的討論。

Asher在飛機上表現得相當興奮。（ig@youcanfly_asher）

興奮行為被指滋擾乘客

影片曝光後，隨即引來網民公審。有人留言批評：「雖然明白小朋友係生病，但係拍凳同大聲叫真係好擾民」、「公共交通工具唔應該咁縱容」、「坐你前面真係人都癲」、「好心就揀第一排啦」。更有網民直指會影響其他旅客的飛行體驗，認為作為公眾人物應更注意兒子的行為控制。

影片中Asher興奮的拍前面的凳。（ig@youcanfly_asher）

影片曝光後，遭到網民公審。（ig@youcanfly_asher）

透露已預早作周詳安排減影響

面對外界抨擊，何雁詩回應解釋，強調明白兒子的行為可能帶來的影響，出行前已做好準備。她表示：「我們坐在他旁邊，並且為我的父母和哥哥預訂了前面的那一排座位。千萬不要低估特殊需求家庭的準備功夫，我們總是領先一步！」她亦提到，當Asher興奮時，他們會盡量引導和安撫。

何雁詩表示高EQ回應：別低估我們。（何雁詩IG）

盼大眾對病童多一份包容

鄭俊弘與何雁詩自從公開兒子病情後，一直積極面對並推廣大眾對罕見病的認識。兩人早前曾發起慈善音樂會，邀請多位好友參與，旨在為「天使綜合症」患者家庭籌款及提高社會關注度。當時Stephanie曾感性分享：「我哋希望大家明白，呢類小朋友雖然表達方式唔同，但佢哋同樣擁有快樂嘅權利。」希望大眾能以更包容的心態看待特殊需要兒童的日常。

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘的兒子鄭讚廷（Asher）已經3歲。（IG：@fredcheng83）