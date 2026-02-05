麥美恩離奇缺席台慶傳被TVB「雪藏」　親解消失真相更高EQ自嘲

自2011年參選香港小姐入行以來，麥美恩（Mayanne）憑藉其放得開的「傻大姐」形象深受觀眾喜愛，近年更晉升為TVB的金牌女司儀。然而，這位深受觀眾喜愛的「綜藝女王」，早前卻一反常態，離奇缺席了TVB最重視的年度盛事——台慶頒獎禮的司儀陣容。細心網民更發現，她上一次主持的大騷已要追溯至去年10月的《善心滿載仁愛堂》，隨即傳出她被公司「雪藏」的消息。日前，Mayanne終於現身公開活動，並親自為這些傳聞解畫。



（圖為麥美恩攬郭珮文；TVB截圖）

鬼妹仔唔怕凍 笑指泰國之旅已「解凍」

對於外界盛傳她因得罪高層而被「雪藏」，Mayanne首度開腔回應。她首先感謝觀眾及網民的厚愛，直言在傳聞流出後收到很多關心，令她感到十分窩心。面對「雪藏」指控，她展現出過人的高EQ及幽默感，笑言自己「鬼妹唔怕凍」。

（IG@mayannem）

她更巧妙地重提早前與好拍檔兼好友周奕瑋（Jarvis）結伴暢遊泰國一事，笑指那趟旅程已經成功為自己「解凍」，她鬼馬地表示：「去咗泰國當唔當解咗凍？冇，我喺度。」以輕鬆玩笑化解尷尬傳聞，場面惹笑。

（IG@mayannem）

否認全面停工 澄清：出面工作冇停過

玩笑歸玩笑，麥美恩亦認真澄清目前的合約狀況。她強調與TVB仍有合約在身，並非如傳聞所指被全面叫停工作。她解釋道：「冇啦，喺度，唔使擔心！其實我出面嘅工作一直冇停過，呢個係事實，而且全部都係公司安排嘅。」

（IG@mayannem）

她進一步說明，雖然近期確是減少了拍攝公司內部的錄影廠節目，但公司一直有為她接洽TVB以外的工作機會，例如早前飛往馬來西亞拍攝節目，全屬公司的精心安排。她強調自己依然「有工開」，只是工作重心暫時轉移到了外地或其他範疇，呼籲粉絲及觀眾不用太過敏感或擔心。

（IG@mayannem）

台下自薦坐Bob隔籬

雖然缺席了台慶及頒獎禮的司儀陣容，但麥美恩表示自己依然心繫公司的盛事，更不介意由台上退居台下。她提到在早前的《萬千星輝頒獎典禮》上，自己是主動要求工作人員安排她坐在大熱門林盛斌（Bob）身邊。麥美恩表示覺得Bob一定攞獎，所以很想攬他：「所以個畫面都營造到出嚟，就算唔喺台上面，台下都一樣精彩，多謝大家關心，冇事嘅，冇事嘅！」