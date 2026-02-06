79歲李家鼎自爆患胃炎身形暴瘦食慾不振　拒辦80大壽：想低調度過

現年79歲的「鼎爺」李家鼎，近日現身活動時卻被發現身形明顯消瘦，面容亦略顯疲態。一向霸氣十足的鼎爺不僅親認身體抱恙，更直言要拒辦80大壽：「唔好搞呢啲咁嘅嘢。想低調渡過。」

自爆患慢性胃炎食慾不振

雖然鼎爺在銀幕前依然中氣十足，但近照可見他身形明顯消瘦不少。他自爆受健康問題困擾：「我係瘦咗，因為發覺有慢性腸胃炎，會影響食慾。我哋做藝人嘅成日食嘢都唔定時，又唔夠瞓，日積月累，其實中咗招都唔知。」他坦言目前的身體狀況直接影響了食慾，即使是平日精通廚藝的他，面對食物也提不起勁。

近年來李家鼎的身形明顯消瘦不少。（葉志明攝）

曾因胃炎暴瘦20磅兼要輸血

其實鼎爺的健康早已亮起紅燈，早於2021年時，他就曾因操勞過度及飲食不定時，導致胃炎復發。當時他不僅體重在短時間內暴瘦20磅，更因胃部流血導致血色素嚴重偏低，需要入院接受輸血治療，鼎爺當時曾形容病發時「連企都有困難」，對他的生活造成不小影響。

李家鼎透露發現自己患上胃炎，兼且身體不夠血需接受輸血。體重更在短時間內暴瘦20磅。（吳子生 攝）

鼎爺因為肌肉大量流失，導致身體關節支撐力不足。(吳子生 攝)

冇「退休」呢兩個字

儘管健康曾敲響警鐘，且已屆耄耋之年，但鼎爺對演藝工作與廚藝事業的熱情絲毫未減。被問到是否有退休打算時，他依然霸氣十足地回應：「我冇退休呢兩個字」，他更笑言「退休好悶㗎」。

鼎爺表示自己並冇退休的打算。（葉志明攝）

姜大衛日前在IG曬「400歲合照」。（IG圖片）

鼎爺最近與龔嘉欣錄製綜藝節目。（《在家宴客60道菜》截圖）