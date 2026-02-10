前TVB過氣男星驚爆遭老婆嫌棄？移民加國仍幫「Honey」陳志雲剪片

前TVB男星鄧健泓（Patrick）與太太石詠莉（Sukie）移居加拿大已有三年多。雖然兩人已淡出香港幕前，但鄧健泓經常透過YouTube分享移民生活點滴。近日他在影片中分享備考「加拿大公民試」的過程，期間更自爆因幫老婆配眼鏡而引發一場搞笑的「婚姻危機」，同時亦意外揭露了他與前無綫高層陳志雲至今仍保持緊密合作關係。



地獄式溫書6日 15分鐘極速過關

影片中，鄧健泓詳細交代了移民的時間線。自2022年9月落地生根後，他們按部就班，住滿三年即於2025年9月遞交入籍申請，同年11月完成打指模程序，並於今年1月正式收到通知，需在一個月內完成公民考試。整個申請過程歷時約4個月，相當順利。

為了應付這場定生死的考試，自認一向抗拒讀書考試的鄧健泓，決定採取「速戰速決」策略。他進行了為期6天的「地獄式」溫書特訓，為了將沉悶的資料塞入腦袋，他重拾昔日做演員背劇本的「童子功」——運用手寫筆記法，將所有歷史、地理、法律重點逐字抄錄，以加深肌肉記憶。他笑言，這幾天彷彿回到了學生時代，找回了那種因寫字太多導致手指長繭的「懷舊痛楚」，過程雖然痛苦但熱血。

最終鄧健泓僅花15分鐘便完成線上考試並成功合格，興奮得與老婆擊掌慶祝，離成為加拿大公民邁進一大步。

老婆視力升級變「高清」 Patrick驚呼：即刻唔愛我

在分享嚴肅的溫習心得之餘，鄧健泓亦不忘在影片中放閃兼搞笑。鏡頭記錄了他陪老婆石詠莉去配新眼鏡的溫馨時光。他深情憶述十多年前，石詠莉第一次到訪他家時，正是戴著眼鏡、一臉素顏的清純模樣，那份不加修飾的純樸讓他瞬間萌生愛意。

然而，溫馨氣氛隨即畫風一轉。當石詠莉換上新眼鏡，視力變得高清銳利後，鄧健泓竟搞笑地質問老婆：「你戴咗眼鏡而家清晰咗好多，以前冇戴眼鏡有濾鏡，見（我的）皮膚都冇乜皺紋……所以你即刻唔愛我戴咗眼鏡（後）。」面對老公的無厘頭指控，Sukie聞言即時甜笑否認：「我冇咁講喎！你唔好冤枉我！」兩夫妻這種「耍花槍」的甜蜜互動，羨煞旁人。

越洋為陳志雲剪片 證實「迷雲黨」情誼不變

值得留意的是，鄧健泓在片中透露，移民後除了經營自己的頻道，平時亦有為前TVB高層陳志雲（Stephen）的YouTube頻道影片擔任後期製作。這顯示即使兩人身處異地，陳志雲依然對這位昔日愛將「關照」有加。

回顧當年，鄧健泓被指是陳志雲的頭號愛將（迷雲黨），更因鄧健泓以「Honey」形容對方而傳出「斷背情」疑雲，轟動一時。雖然鄧健泓當年解釋只是感激對方的提攜，但這段關係一直備受外界關注。如今兩人各自經歷過人生低谷與變遷，工作關係依然緊密，獲網民大讚這才是經得起考驗的真友誼。