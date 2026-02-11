前何太狂數何伯浪費青春　嫌其450萬身家太少：幫唔到我創業就走

曾因上TVB節目《東張西望》怒斥五名子女拿走450萬積蓄而爆紅的何伯（何煊）與比他年輕逾30載的何太（葉秀定），其「忘年戀」一度轟動全城。這段充滿爭議的關係經歷了高調直播、家變鬧劇後，最終以離婚及官非纏身收場。沉寂一時的前何太葉秀定近日「蠢蠢欲動」高調開Live，不但面不改容地狂數前夫，更驚爆當初下嫁的真實原因，直言是誤以為何伯擁有過百億資產！



何伯何太（影片截圖）

何太葉秀定曾親口宣布與何伯離婚。(香港01攝)

嫌棄何伯身家「得咁啲」 嘲諷何伯浪費青春

曾自認「戀愛腦」的何伯，早前已公開向子女認錯，直言：「唔知事情咁複雜，踩咗落個氹度，嗰時個腦偏埋一邊，而家我醒返啦！」似已迷途知返。但昔日曾在鏡頭前許下海誓山盟，揚言「我養佢」、「唔會畀佢餓親」的葉秀定（前何太），如今態度是180度大轉變。雖然她曾對何伯戶口內的450萬元被兒女取走一事咬牙切齒，聲稱是何伯的「棺材本」要「拚了老命攞返」，但原來內心深處，她根本看不起這筆錢。

何伯出鏡接受訪問，向五個仔女道歉：「我踩咗落氹度。」（YouTube@花生速遞）

在Live片段中，葉秀定狂數前夫，直指對方這點積蓄根本不夠看：「佢咁大年紀，我貪佢咩呀？貪咩老咩？以前九幾年香港地好易搵錢，你話佢早20幾年退休？點會咁樣浪費時間、浪費青春呀？」她更語出驚人地表示：「三、五百萬都未夠自己養老？分分鐘自己身體有癌症，醫幾千萬容乜易呀！」言下之意，何伯的身家連給她「保底」都不夠。

前何太開Live狂數何伯，徹底推翻過往「真愛」及「不介意何伯無錢」的說法。（影片截圖）

葉秀定狂數前夫，直指對方這點積蓄根本不夠看，更語出驚人地表示：「三、五百萬都未夠自己養老」（影片截圖）

自稱「窮得正直」只為創業 曾以為對方是百億大佬

最令人咋舌的是，葉秀定堅稱自己「窮得正直」，從不騙人，當初肯接受何伯全因一場美麗的誤會——她以為對方是百億富豪！葉秀定坦言這段婚姻是一場商業投資：「我係一心諗住佢可以幫助到我創業，我先至接受佢㗎咋，講真㗎……我所以從來我唔會呃人囉，你幫得到我你就嚟，你幫唔到我你就走開啦。」

葉秀定堅稱自己「窮得正直」，從不騙人，當初肯接受何伯全因她以為對方是百億富豪！（影片截圖）

最後葉秀定更語出驚人，徹底推翻過往「真愛」及「不介意何伯無錢」的說法。她直言當初看到何伯那張450萬元的定期存款單時，內心其實充滿嫌棄：「我見到佢四百五十萬，我係撇開一邊㗎喎……我睇到佢嗰張四百五十萬定期紙，我真係唔鍾意呀，我見你得咁啲啲錢，有冇搞錯？我心目中我諗住你過百億㗎！」她解釋，何伯曾吹噓自己借了九百萬給兄弟，又自稱做過「黑社會大佬」，令她誤以為對方是隱形富豪，結果大失所望。

最後葉秀定更語出驚人，直言當初看到何伯那張450萬元的定期存款單時，內心其實充滿嫌棄。（影片截圖）

隨著前何太葉秀定的真面目曝光，網民紛紛留言嘲諷，指其貪婪嘴臉令人咋舌：

「如果有百億！行街市會識到你？」

「有百億都睇唔上你啦，貪你驅風？」

「原來當初識何伯係想佢資助妳做生意，東張訪問妳時又話係真愛嘅？」

「話揀阿伯幫到妳創業咪即係貪錢囉，笑死人。」

