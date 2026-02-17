陳煒專訪｜母親臨走前留下最大遺憾：愛，真係要講出口

陳煒最近在無綫（TVB）劇集《非常檢控觀》中有出色發揮，不少網民高呼下年年頭又可以爭視后。陳煒演技一直都備受肯定，但始終未能獲視后獎項加持，她亦不諱言自己「恨攞」，可惜一直擦肩而過。陳煒不經不覺已經入行30年，多年來的打拼，中間試過為愛情隱退，又經歷母親離世留下遺憾。一切的起點，要由她參選亞姐開始說起。



因港姐截止轉投選亞姐

回想起三十年前，陳煒並非抱著明星夢入行。「其實讀書嗰陣好平凡，成績一般般啦。當時身邊啲同學個個都忙住做兼職，我哋去幫學生補習、做信用卡推廣，嗰陣好搵錢㗎。」因為身邊有朋友做模特兒，陳煒被帶去給一班攝影愛好者影相，意外地被發掘去拍了廣告，這才與演藝圈沾上一點邊。

陳煒上年在《巨塔之后》與宣萱演技「大鬥法」，可惜未能奪獎而回。（劇集截圖）

「當時有個化妝師朋友話我太單純，未見過世面，佢覺得選美可以短時間內學到好多嘢，對成長有幫助。」有趣的是，陳煒並非首選香港小姐，而是因為港姐截止，才填表參加亞洲小姐。

然而，這段選美路差點在起點已經結束。「當時有個賽制係要蒙面，傳媒已經叫我『快圖美之花』，可能因為咁，公司初初竟然唔畀我入圍。」陳煒回憶道，當時眼見其他佳麗都去造型剪頭髮，自己卻沒收到通知，「我以為自己落選㗎啦，點知隔咗一兩日，突然叫我去剪頭髮造型，原來我係後補入圍嘅。」

陳煒是1996年亞姐冠軍。（網上圖片）

誰也沒想到，這個差點落選的陳煒，最後憑著那股守規矩、準時、不爭不搶的性格，一舉奪下后冠。「我從來冇諗過攞冠軍，當時只係覺得我操行好、出席率高、導師都讚我，應該可以入到三甲掛？」

初拍劇俾人鬧到飛起

當選後三個月，陳煒就被推上了片場。第一套戲是鬼片《等著你回來》，她演一隻女鬼。「我當時真係一張白紙，乜都唔識。人哋話我似梅艷芳，我就扮『如花』，成日吊wire，覺得幾好玩，完全唔識緊張。」直到遇到了鄭則仕（Ken哥）。「拍《屋企有個肥大佬》係我壓力最大嘅時候。Ken哥係一個極度嚴格嘅人，佢編、導、演兼顧晒。佢要求我每日拎住本簿、拎支筆，大家圍讀劇本嘅時候，佢會即場改晒所有對白。」陳煒苦笑說，當時自己寫字慢、反應慢，Ken哥改一句，她抄一句，腦袋根本轉不過來。

陳煒指拍《屋企有個肥大佬》好大壓力。（IG@陳煒）

「嗰陣真係每日都好似考試咁。同樣係新人，江美儀做到，我就係做唔到。NG多幾次，真係會畀人鬧到飛起。」但陳煒也明白，那是前輩的厚愛，「雖然會被鬧，但Ken哥知道我有盡力。當時有個指標，如果你表現得唔好，你係冇資格同佢坐埋同一張枱食飯嘅。好彩，我仲可以同佢坐埋一齊食放飯。」

陳煒自認戀愛腦為愛情隱退

演藝事業高峰期，陳煒做了一個令所有人驚訝的決定——為了愛情隱退。「我個人係咁㗎，係一個『戀愛腦』。當時覺得工作唔代表啲乜，最緊要係同自己鍾意嘅人一齊。」她隨前夫移居台灣，過了幾年幾乎與娛樂圈斷絕聯繫的生活。「喺台灣冇人識我，我斷咗幾年演藝事業。雖然都想盡力挽救婚姻，但最終都係要簽字分開。」

陳煒與前夫顏志行。（節目截圖）

重返香港，是為了病重的媽媽，也是為了找回迷失的自己。「返到嚟，我覺得自己處於人生嘅低谷。感情失敗咗，媽咪又病，我覺得自己唔可以再做一個『冇生產力』、對社會冇貢獻嘅人。」當時外界傳聞她被TVB列入黑名單，陳煒坦言當時沒想過要爭什麼位子，「只要有人肯畀機會我，我已經好開心。我同自己講，之後嘅路要自己行，表現得好，公司自然會再畀機會。」

最大的遺憾「愛，真的要講出口」

談到家庭，這位螢幕上的強人忍不住流露出感性的一面。她坦言與母親的關係一直存在著溝通的斷層。「我媽咪係一個好擔憂嘅人，佢會企喺街頭等我返學返工，所以我一入行就搬走咗，報喜不報憂。」母親罹患肝癌的那兩年，陳煒陪她去台灣治療，那是母女倆相處最久的一段日子。「佢唔鍾意我花錢喺佢身上，我覺得買啲好嘢燉畀佢食好正常，佢會唔領情，會鬧我。兩代之間就係咁，大家明明愛對方，但性格令到大家收埋自己。」

陳煒與她媽媽。(微博圖片)

「媽咪走嘅時候，我冇真真正正捉住佢隻手，同佢講聲我愛你。呢個係我人生最大嘅遺憾。」陳煒語重心長地說：「愛，真係要講出口。如果可以返轉頭，我希望可以打開心窗，唔好等誤解變深。」

暖男陳醫生打動陳煒

幸好，人生在低谷後總有轉機。透過好友黃智賢介紹，陳煒認識了陳國強醫生。

「其實我上一段婚姻完結咗好耐，我一直用工作麻醉自己，冇諗過會有第二段感情。」陳煒笑說，陳醫生是個「奇怪」的人，不擅表達，卻有一套獨特的幽默感。「我拍《法證先鋒4》嗰陣，有一日生理期眼前一黑，飆冷汗。我send message問佢，佢竟然中午親自拎藥同埋一碗粥嚟睇我。嗰刻真係好窩心。」

陳煒與陳國強醫生結婚，(資料圖片)

暖男陳醫生打動陳煒。 (陳順禎攝)

現在的婚姻生活，陳煒學會了最重要的一課：溝通。「我同前夫係乜都藏喺心，而家我同老公會將所有嘢攞出嚟講，互相當對方係最好嘅朋友。」她還甜蜜爆料，家裡有一隻會唱歌的熊，每天提醒彼此說「I Love You」。

想帶同現在的智慧回到15年前

入行三十年，陳煒給自己的評價竟然是「懶惰」。「我本身唔係一個進取嘅人，公司畀乜我就做乜，好似工廠流水線咁完成。如果時光倒流，我會同以前嘅自己講：『陳煒，你要再努力啲。』」

她感嘆以前進步得慢，是因為一切來得太順利，讓她不懂得改善自己。「如果我可以帶住而家嘅閱歷同諗法，返去15年前，即係我35歲嗰陣嘅樣去演戲，咁就真係天下無敵啦。」

儘管如此，陳煒對現在的狀態依然感到滿足。對於獎項，她依然坦白：「我想要呀！但我唔覺得年紀大就冇機會，攞獎係要天時地利人和配合。只要我仲喺呢行，只要仲有監製鍾意用我，我依然期待演到一個出色嘅角色。」