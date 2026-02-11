譚嘉儀發聲明反擊「走數」羅生門　列3點澄清：合約由TVB處理

前TVB歌手譚嘉儀近日捲入一連三場《Be With You演唱會2024》的「走數」羅生門，自爆是未收到6位數演出費的苦主，但遭主辦方負責人Jelly卻發聲明反擊，否認自己是主辦並直指譚嘉儀指自己是苦主是無稽之談，並要向她追討款項。對此，譚嘉儀今日（11日）出聲明，指因言論可能已構成誹謗，已將事件交予律師團隊處理。

譚嘉儀演唱會團隊被爆拖糧1年。(ig@kayeepo)

聲明：

鑒於近日網絡上有人就《Be With You演唱會2024》(下稱「該演出」)作出針對本人的不實言論及指控，對本人的形象、聲譽及心理均造成極大損害。

經諮詢法律意見後，本人現就該演出之主辦方「TWO ALLY WORKSHOP LIMITED」(下稱「主辦方」)的負責人劉思敏女士(別名「Jelly」，下稱「劉女士」)於2026年2月6日於其個人Facebook帳號上傳的帖文，作出以下澄清：

1. 該演出由接洽至完成的整段期間，本人均屬電視廣播有限公司(簡稱「TVB」)的合約藝員；

2. 當本人收到主辦方的演出提議後，便邀請他們跟TVB聯絡，而該演出的合約事宜及細節均交由TVB與主辦方處理及跟進；及

3. 本人已按照相關合約的條款於2024年10月25日、26日及27日順利完成該演出。

因該些言論可能已構成誹謗，本人已將事件交予律師團隊處理，安排採取合適的法律行動以保護本人的利益。故此，本人現階段不適合就事件作進一步回應。

最後，對於劉女士妄顧事實且不負責的行為，本人深表無奈及憤怒！

近日為譚嘉儀演唱會擔任和音的Kasey Pong在社交平台上公開訴說不滿 。(ig@yuka.kasey)

負責人 Jelly 曾聲明反擊：譚嘉儀自導自演「老細」變「打工」？

全文如下：

Hello 大家好我係Jelly！

就近日各傳媒報道有關於《譚嘉儀Be with You 演唱會2024》提及到我失蹤、公司執笠同走數等等嘅事宜，因為已經影響到我身邊嘅人包括姚子羚小姐及DJ樂宜，所以我有必要同大家講返事情嘅真相。

當時因為譚小姐仲係TVB合約，而佢自己好想搞一個完全屬於佢並可以自己主導晒嘅演唱會，所以就需要其他人去幫佢做呢件事，作為朋友嘅我當時就答應幫佢執行，並且係由譚小姐本人注入資金去做。成件事由海報設計/舞台設計/歌曲/服裝/Dancer/Rundown/嘉賓/慶功等等全部都係由佢去話事。但最後佢竟然表示自己只係打工？！還無稽到同傳媒講自己也是「苦主」？

至今已經接近一年嘅時間譚小姐同我的確無聯絡，我唔理解點解譚小姐會話搵我唔到？只係佢冇搵我，不是搵唔到。因為今次本人嘅愚蠢我亦付出左代價，借貸去找一啲款項，其實調返轉我應該要向佢追討返呢啲嘅款項。

最後，我想講，我並不是主辦，我都要追番譚小姐錢。

我肯定呢個演唱會就算賺錢亦都與我無關，因為會係歸晒譚小姐所有！

譚嘉儀曾指：對方揀人出糧、已讀不回

譚嘉儀本人曾稱是事件中的受害者，她接受傳媒訪問時透露演唱會合約於她仍屬TVB旗下藝人期間簽署，追討事宜由TVB全權負責，但至今未有結果。她亦提到曾親自聯絡主辦方負責人Jelly，對方初時以「過年就會有」推託，後來更完全已讀不回。譚嘉儀續說︰「起初話過年就會有，我一直都唔係追自己嗰份先，係幫音樂班底追，但佢一路拖。之後打畀佢唔聽，留言不回。聽聞有啲收到（酬勞）。以我所知佢係揀人出糧，會畀番佢會繼續合作嘅人。」並指會繼續追討番自己應得的報酬。

譚嘉儀六位數演出費都未收到。(ig@kayeepo)

譚嘉儀忙完手頭上工作再追。(ig@kayeepo)

譚嘉儀透露音樂班底曾採取法律手段追討。(ig@kayeepo)