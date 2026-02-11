TVB賀歲片曾展望AI變古代駙馬　與女神葉蒨文咀嘴吃爆谷閃瞎眾人

TVB陪伴觀眾渡過每個佳節，為迎接下周農曆新年，無綫黃金時段昨晚（10日）播出由無綫企業傳訊部品牌傳播科（CID）精心炮製的賀年宣傳短片—「駿馬生輝，好事連連」，並請來劇集、綜藝、主持及音樂各大代表人物及潛力新星，喜氣洋洋與全港觀眾一起迎接好事連連的馬年，預祝所有觀眾馬年愛情、財運兩得意之餘，繼續有食神眷顧兼開心果敢追夢。

TVB賀年宣傳短片—「駿馬生輝，好事連連」。（公關提供）

TVB全星陣容打造賀年短片

為隆重其事，參與拍攝宣傳片的藝人相當多，有新鮮出爐的最佳男主持林盛斌、無綫王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》仝人、《女神配對計劃》五大女神葉蒨文、羅毓儀、關嘉敏、梁敏巧、李芷晴；成功抱得美人歸的曾展望及林俊其，以及一眾《聲夢》、《聲秀》畢業生。

林盛斌（公關提供）

無綫王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》仝人。（公關提供）

《女神配對計劃》五大女神葉蒨文、羅毓儀、關嘉敏、梁敏巧、李芷晴，成功抱得美人歸的曾展望及林俊其。（公關提供）

一眾《聲夢》、《聲秀》畢業生。（公關提供）

曾展望化身「駙馬」與葉蒨文放閃

為帶出馬年及喜氣洋洋主題、在時長一分鐘的宣傳片中，CID融入了不少AI技術，當中包括將曾展望GM AI合成古代駙馬。除了熱鬧喜慶，相關宣傳片還強調人與人之間的聯繫；《愛‧回家》仝人興奮食盆菜兼視像拜年、代表了親情；《聲夢》《聲秀》畢業生開心Jam歌及女神們大戰四方城、代表了友情；至於GM及Sophie甜蜜睇戲咀嘴食爆谷，則代表了愛情，葉蒨文的招牌「女神冧樣」及GM的招牌「情深佻皮眼神」，更令甜度升溫。

CID融入了不少AI技術。（公關提供）

曾展望GM AI合成古代駙馬。（公關提供）

GM及Sophie兩人對視好sweet。（公關提供）

GM及Sophie甜蜜睇戲咀嘴食爆谷。（公關提供）

《聲秀》畢業生開心Jam歌及女神們大戰四方城代表了友情。（公關提供）

《愛‧回家》仝人興奮食盆菜兼視像拜年、代表了親情。（公關提供）