許惠菁揭Bob親自招攬內幕　對演戲保持開放態度：有冇天份呢？

許紹雄女兒許惠菁在2025年底至2026年初經歷了人生重大轉折，最近她快速地收拾心情，宣布進軍主持界，她近日接受商台梁泰來訪問時坦言這並非預謀已久，卻有一種親切感：「其實我冇諗過正式咁樣去踏入呢個圈嘅，但係的確屋企好多前輩同屋企人都喺呢個圈裡面，所以正式踏入嚟呢，係好有親切感嘅。」

許惠菁回流香港本想與許紹雄享受天倫之樂

28歲這一年，對許惠菁而言，是一場突如其來的洗禮。從新加坡結束餐飲事業回流香港，本想與父親享受天倫之樂，卻要在短短三個月內面對至親離去的打擊。「2025年尾至年頭呢三個月，的確發生咗好幾樣嘢，算係我28歲女咁多年嚟嘅一啲打擊。」她語氣平靜，卻掩不住那份沉重，「但好多謝身邊屋企人同朋友嘅支持，亦都係因為Daddy走咗之後，我見到好多人嘅留言同剪輯嘅片。」

24歲嘅許惠菁（Charmaine），喺爸爸許紹雄支持下，成功喺新加坡打造飲食王國。(ig圖片）

許惠菁決定不再沉溺於悲痛

正是這些素未謀面的網民，給了她重新出發的動力。許惠菁發現，原來父親的影響力遠超她的想像：「我見到大家都有Daddy喺度嘅時候，大家都見到佢好多時都係好開心嘅。我冇諗過原來我Daddy都陪住好多人長大，原來好多我唔識嘅朋友仔都覺得好難過。」看到網友將對父親的愛延伸到自己身上，她決定不再沉溺於悲痛，「我就覺得應該繼續傳承我Daddy開心嘅形象落去。我想同大家講：我OK嘅，我都仲撐得住。」

許惠菁決定不再沉溺於悲痛。（IG圖片）

新加坡經營餐飲業多年

在入行之前，許惠菁在新加坡經營餐飲業多年，從甜品、咖啡到茶餐廳都有涉獵。雖然她是傳理系出身，但畢業後遇上疫情，意外地在F&B（餐飲）領域找到了滿足感。「雖然係冇專業學過整嘢食，但好滿足，因為大家都好鐘意啲嘢食。」

然而，心底那份對香港、對家人的牽掛，始終無法抹去。「做咗幾年之後，我好掛住香港，同埋Daddy多時間喺香港做嘢，好想返嚟同佢相處多啲。」於是，她去年毅然將事業重心移回香港。回港後，她與父親開始合拍短片、拍Reels，沒想到這些父女點滴，竟成為了她演藝事業的「先導預告」。

許紹雄和女兒Charmaine一同飲茶。（YouTube@爆廠 MAD WORKERS）

許紹雄不時與女兒一起拍片。(影片截圖)

「我Daddy好支持我去做自己鐘意做嘅嘢。佢成日話，好開心自己搵到一份有熱誠、同時又養到屋企嘅工作。」帶著父親的這份價值觀，許惠菁在Bob（林盛斌）的遊說下，簽約成為旗下藝人。「Bob睇咗我同Daddy啲片，Daddy過身之後，我哋見面傾計，佢覺得我有潛力，問我想喺邊個範疇發展。」

許惠菁對演戲保持開放態度

面對主持工作，許惠菁並非一張白紙。大學時期，她曾擔任過多次大型校園活動的司儀。「當時對司儀同主持已經有興趣，只不過一個疫情令Plan亂晒。」現在重新出發，她笑言要盡力找回當年的感覺，「始終好多年冇做過司儀，之前拍Reels只係得啲啲主持成份，而家會盡力。」

許惠菁對演戲保持開放態度。（陳順禎攝）

至於會否像父親一樣演戲？許惠菁保持開放態度：「我唔會拒絕呢個機會，但要有天份先得。我見佢拍劇拍電影探班就見得多，但我自己有冇呢方面天份呢？就要探索下。細個最多做過下舞台劇，一步步嚟啦。我而家係仲探索緊自己應該行咩方向，每一方面我都好樂於去嘗試。我甚至諗過做電台主持，因為之前同Daddy去做訪問，覺得嗰種Vibe好正、好Hype！」