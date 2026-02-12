陳松伶相隔14年開騷！自揭與丈夫健身互拍裸照　更爆老公愛周慧敏

為紀念入行40週年，陳松伶相隔14年，再度在港開個唱，日前松松姐姐接受HOYtv主播Angela俞詠文的專訪，暢談重返舞台的心情與近况。

日前陳松伶接受HOYtv主播俞詠文的專訪，暢談重返舞台的心情與近况。（公關提供）

陳松伶重返香港舞台

松松笑言這個演唱會是一個大派對：「今次可以將由出道同埋每個時期一啲嘅成名作，同我嘅歌迷一齊分享！講真其實我心情非常緊張，因為太耐冇見，亦都唔希望喺表演時有任何閃失，當然現場一定有啲甩漏，但都希望可以做到99分！講到其中一首最有回憶嘅作品一定係烏卒卒！呢首歌又有創意又可愛，咁我希望喺演唱會嘅時候，大家一齊帶住個頂阿拉伯帽一齊唱呢首歌！」

陳松伶相隔14年，再度在港開個唱。（公關提供）

驚爆與丈夫互拍裸照

為了備戰演唱會，松松近半年積極收身，成績亦非常好：「多謝我身邊有一個魔鬼教練嘅老公囉，前兩日仲喺度積極操我背肌，搞到我而家腰酸背痛！有時佢督促得太勁嘅時候，我就會藐佢㗎啦！最好健身室裏面得我兩個，如果唔係人哋都唔知我哋喺度不斷呻吟做乜鬼嘢！所以我哋成日影裸照㗎！要影低跟進下個進度呀嘛！佢千祈唔可以唔見手提電話！如果流出去就大件事喇！哈哈哈！」

陳松伶透露與老公張鐸在健身房互拍「裸照」記錄身形變化。（陳松伶微博）

年少入行感到迷茫

回憶入行多年的悲喜事，松松就表示自己太年輕入行，當年常常覺得迷茫：「當時唔會有太多長輩指點迷津，或者畀啲心理準備我，如果當時有人可以同我做多啲心理輔導，或者我會好好多，好嘅嘢對於我嚟講係一個衝擊，而壞嘅嘢亦都係一個好大嘅打擊！不過我覺得人係會有起起跌跌，冇問題嘅！總之跌倒之後，能夠重新起番身就ok喇！」

陳松伶91年憑《天涯歌女》一劇飾演金嗓子周璇爆紅全港，唱片更大賣六白金。（網上圖片）

陳松伶亦係90年代的兒歌天后，《烏卒卒》唱到街知巷聞。（電視截圖）

1989年18歲的陳松伶與黎明合演《天涯歌女》，首度拍劇已一炮而紅。（電視截圖）

爆老公張鐸真愛竟是周慧敏

在娛樂圈打滾多年之後，松松回歸校園生活，她笑言當時感覺非常愉快：「返返去大學讀書，喺學校反而覺得同學對我好好，佢哋甚至幫我做曬啲paper擺喺我車頭，我唔覺得佢哋暗戀我囉，因為我啲頭髮又短，佢都唔知我係男定女！好似我老公咁，頭頭聽到我個名嘅時候，都以為我係男仔，因為我同劉松仁個松字一樣！跟住以前我劇嘅造型，條眉又粗到好似青馬大橋咁呢！其實我根本就唔係我老公本身鍾意嘅類型，佢鍾意周慧敏㗎！哈哈哈哈哈！」