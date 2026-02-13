練美娟自爆諮詢過雪卵　卻怕身體負荷唔到：個人會脹

練美娟昨日（12/2）現身九龍灣出席Viu TV賀年節目《馬力十足賀新年》記者會。新年期間，不少藝人都會趁假期到廟宇祈福，希望來年順順利利。不過，練美娟卻自爆多年來未必有這個習慣。她接受《香港01》訪問時笑言自己「冇去祈福」，原因相當自信：「因為我知道自己會越嚟越好，所以唔使特登去祈！」一席話盡顯「練美娟式」幽默感本色。

練美娟言談之間流露甜蜜幸福感，看得出心情靚爆，（吳子生攝）

新年沒有祈福的習慣

談到有否打算趁新年順便求姻緣，她再度妙答：「而家都已經有，但暫時未需要更進一步啦！（唔想組織個家庭？）其實都想嘅，但我就冇話一定要 40歲之前咁樣，因為我個人本來就冇乜 plan，因為我覺得 plan完之後，做唔到我會失落，咁不如就go with the flow，咁我覺得每一天都係驚喜，好似拆盒咁樣，我會開心好多。」

被問到會否考慮雪卵？練美娟認真說：「其實開頭有諗過嘅，但係我又驚自己身體會唔好，同埋聽講雪卵個人會脹，荷爾蒙會失調，而我本身都肉肉地，咁如果我再脹的話呢，咁可能幾影響事業。（有咨詢過？）我係有諮詢過，我身邊都有啲朋友都有做。不過我都係抱住順其自然，可能聽日我突然之間有咗，咁咪生囉，又或者我而家有咗呢。（有做防禦措施？）有㗎，（咁想有都難啦！）唔係㗎，我身邊朋友做曬食咗藥，但最終都有咗，咁真係整定係你。」