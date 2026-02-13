TVB蝕足7年翻身大賺五千萬　單集11條廣告創紀錄　竟是靠呢部劇集

TVB近年陷入低谷，自2018年起TVB已連續7年虧損，累計虧損接近35億港元。不過，隨著《新聞女王2》強勢出擊，TVB去年成功轉虧為盈，淨賺5,000萬港元，單是下半年已大賺1.5億。

虧了7年的TVB靠《新聞女王2》大賺。（微博@新聞女王官微）

廣告接到軟，創單集紀錄

《新聞女王 2》作為 TVB 年度重頭劇，吸金實力驚人。劇集於內地開播後，直接創下單集11條廣告的平台紀錄，更吸引天貓總冠名及超30個品牌合作。雖然有網民笑指植入廣告多到像「廣告之中插播劇集」，但強勁的商務收益確實助力TVB數碼廣告收入在第四季實現雙位數增幅，更帶動TVB股價高開一成。

《新聞女王2》於內地開播後，直接創下單集11條廣告的平台紀錄，更吸引超30個品牌合作。（微博@新聞女王官微）

《新聞女王2》播出時有網民笑指植入廣告多到像「廣告之中插播劇集」。（劇照）

《新聞女王2》內地爆火

《新聞女王2》在內地市場簡直爆紅，於優酷平台熱度即突破8000，登上微博熱搜多達247次，豆瓣評分穩定在7.9分，抖音閱讀量更衝破32億，熱度居高不下。劇集在內地市場反響熱烈，職場鬥爭的硬核劇情搭配犀利台詞，讓觀眾直呼過癮，Man姐犀利台詞依然是內地網民熱話。

《新聞女王2》在優酷平台熱度8000+（微博@新聞女王官微）

《新聞女王2》共登上微博熱搜247個。（微博@新聞女王官微）

收視稱霸

不只內地熱爆，本港收視同樣報捷。劇集結局最高收視達21.4點（138萬觀眾） ，成功力壓《東張西望》居收視榜首位。早前大結局更安排演員現身商場與數百名觀眾一齊觀看，場面十分熱鬧，擠滿數百名觀眾。