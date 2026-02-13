TVB新春晚會|香港內地近百位藝人歌手參加　無綫經典劇集MV再放送

丙午馬年將至，TVB與成都市廣播電視台首次聯合製作賀歲特備節目《馬到功成萬象新2026 蓉港新春晚會》，由香港及成都近百位藝人歌手攜手參與拍攝，走訪兩地推介香港成都的「潮玩意」、「潮夜遊」及「潮味道」，並藉著音樂、舞蹈及武術等不同表演促進兩地文化交流，實現跨地域、蓉港共融的農曆春節盛會，與全國以至全球觀眾共迎新春。《馬到功成萬象新2026蓉港新春晚會》將於2月15日（年廿八）周日晚10時翡翠台播映。



《馬到功成萬象新2026 蓉港新春晚會》 將於本周日（15日）翡翠台晚，上10時播映。（官方提供圖片）

TVB新春晚會丨經典劇集+主題曲MV大放送

近日，無綫不少經典IP劇集翻Hit，最近期的要數《尋秦記》及《名媛望族》；為了呼應無綫IP劇熱潮，《蓉港新春晚會》精選了四套無綫經典IP劇集：《十月初五的月光》、《使徒行者》、《溏心風暴》及《巾幗梟雄之義海豪情》的經典畫面及場口之餘，還邀來視帝、視后及一眾後起小生花旦，翻唱及重新演繹劇集主題曲：胡鴻鈞、何依婷、羅天宇、薛家燕《祝君好》；吳若希、何廣沛、陳自瑤《越難越愛》；陳豪、林夏薇、黎諾懿《講不出聲》及黎耀祥、陳展鵬、蕭正楠《義海豪情》，齊集靚仔靚女兼好戲之人的同時，還有不少靚景及唯美畫面加持，保證賞心悅目。

無綫IP劇集經典畫面+重新演繹的主題曲MV大放送，勢掀回憶殺。（官方提供圖片）

無綫IP劇集經典畫面+重新演繹的主題曲MV大放送，勢掀回憶殺。（官方提供圖片）

無綫IP劇集經典畫面+重新演繹的主題曲MV大放送，勢掀回憶殺。（官方提供圖片）

無綫IP劇集經典畫面+重新演繹的主題曲MV大放送，勢掀回憶殺。（官方提供圖片）

無綫IP劇集經典畫面+重新演繹的主題曲MV大放送，勢掀回憶殺。（官方提供圖片）

在四首重新演繹的主題曲MV中，以何廣沛＋陳自瑤這對「姊弟戀」最有新鮮感。首度合演情侶的二人，不但顏值上完全看不出年齡差距，而且互動亦相當甜蜜，陳自瑤的甜笑應記一功。另外在《溏心風暴》及續集中飾演過同父異母兄弟、親兄弟的陳豪及黎諾懿，事隔18年再度同框演兄弟，依然相當有感，相信播出後必定能掀起網民回憶殺！

首度合演情侶的何廣沛＋陳自瑤，不但顏值上完全看不出年齡差距，而且互動亦相當甜蜜。（官方提供圖片）

在《溏心風暴》及續集中飾演過同父異母兄弟、親兄弟的陳豪及黎諾懿再度同框演兄弟。（官方提供圖片）

同樣搶焦的，還有圈中知名詠春高手唐文龍、穿起香港著名中式時裝設計師林春菊設計的唐裝在大廈天台大晒詠春功架！擁有逾16年習武經驗的唐文龍，雖已年屆 56，但明顯保養得宜；面上多了一份歷練的唐文龍，望落不但像年青時一樣有型有款、Man到極致，而且身手亦依然相當靈活，耍起詠春時沉穩感十足，相當吸引。

知名詠春高手唐文龍穿起唐裝在大廈天台大晒詠春功架。（官方提供圖片）

唐文龍真係愈嚟愈有味道，好型。（官方提供圖片）

除了唐文龍，中國香港武術運動員莫宛螢在天壇大佛前耍的太極亦絕對賞心悅目，萬勿錯過。

中國香港武術運動員莫宛螢。（官方提供圖片）

武術環節服裝，全由香港著名中式時裝設計師林春菊親手設計。（官方提供圖片）

TVB新春晚會丨多位藝人齊表演

話明喜迎馬年，節目自然不缺熱鬧多人環節，包括有《聲夢》畢業生張馳豪、鍾柔美、詹天文、潘靜文、何晉樂及文佐匡，聯同沙田兒童合唱團獻唱《東方之珠》；張振朗、劉穎鏇、及財神TVBuddy率領一眾上位小生及花旦在鬧市高歌《恭喜發財》，還有內地女團GNZ48、CKG48、CGT48又唱又跳迎接馬年。

張振朗、劉穎鏇、及財神TVBuddy率領一眾上位小生及花旦在鬧市高歌《恭喜發財》。（官方提供圖片）

為了完美融合傳統／現代，成都／香港文化，節目還有由謝雪心及謝曉瑩上演的粵曲曲目《三笑姻緣之求神》；另外冼靖峰會孖住成都藝人丘聖傑，走遍兩地景點兼歎盡特色美食。

兩個字，熱鬧！（官方提供圖片）

TVB新春晚會丨近百位藝人歌手攜手參與演出

成都市廣播電視台五個頻道（CDTV-1，CDTV-2，CDTV-3，CDTV-4，CDTV-5）亦將於當日播出《蓉港新春晚會》。而香港及內地新媒體用戶可透過myTV SUPER、埋堆堆App、粵視廳TV、成都台官方App「看度新聞」及頭部平台春晚專區：愛奇藝、優酷、騰訊、嗶哩嗶哩等平台觀看；節目亦將轉播至新加坡、馬來西亞、美國及加拿大，全球觀眾（中國內地、香港及澳門除外）可透過 TVB Anywhere及TVB Anywhere+ 流動應用程式、北美觀眾可透過TVB Anywhere North America流動應用程式觀賞。

節目五位主持。（官方提供圖片）

《蓉港新春晚會》節目主持有（所有排名不分先後）（香港）汪明荃、陳貝兒、張馳豪；（成都）袁莉、郭怡飛。演出香港藝人：陳豪、黎耀祥、黎諾懿、陳展鵬、林夏薇、蕭正楠、劉佩玥、薛家燕、謝雪心、張振朗、劉穎鏇、唐文龍、胡鴻鈞、陳自瑤、何廣沛、吳若希、何依婷、羅天宇、丁子朗、劉丹、羅樂林、單立文、歐瑞偉、滕麗名、湯盈盈、呂慧儀、周嘉洛、樊亦敏、李偉健、林凱恩、古佩玲、焦浩軒、許家傑、冼靖峰、鍾柔美、詹天文、文佐匡、潘靜文、何晉樂、曾展望、葉蒨文、林俊其、羅毓儀、梁敏巧、郭柏妍、阮浩棕、馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、邢慧敏、梁超怡、謝曉瑩、莫宛螢。演出成都藝人：王江元、何佳鑫、何邊邊（孫子團）、石嘉佳、岳聖傑、黃閔然、席浩銘、黃仁俊、鍾辰樂、高久尚、張榮昊、趙亮、劉飛、王安冉、王嬋、楊乾鑫、杜成婧、關鵬、劉彬意、林鐸、于浩、楊意、陳璞、陳輕語、林銳、王嘉雯、袁宇、劉子涵、成都市文化藝術學校（成都會實驗藝術團）、李雨、四川運動職業學院、GNZ48、CKG48、CGT48、羅明陽、唐蜜、溫鏡涵、楊雪、鄧菲、趙超、張書浩。

