羅啟豪自爆昔日情人節怕貴躲家裡打邊爐　今年首度與歌迷慶祝元宵

隨着農曆新年臨近，元宵節將於3月3日到來，城中節慶氣氛逐步升溫。黃埔天地於新春期間推出主題活動《黃埔花燈夢蝶之旅》，結合花燈、桃花及光影裝置，為社區注入濃厚節日氣息。歌手羅啟豪將於2月28日參與其中的「元宵星願園遊會」，聯同張馳豪、IdG Bubbles及Honey Punch同場演出，以音樂與市民提前迎接元宵佳節。

歌手羅啟豪將於2月28日參加「元宵星願園遊會」。（公關提供）

全盒成童年回憶

成長於較為西化家庭的啟豪表示，新年期間沒有太多傳統禁忌，如不准洗頭等，但拜年一直是重要環節。「細個過新年，一日最少會去三至五個親戚朋友屋企拜年。」他笑言，每次到訪親友家中，第一件事總是留意桌上的全盒，「因為我比較鍾意食嘢，會睇下有冇瑞士糖、利是糖，我就會食。」而遇上親友煮餃子、炒年糕或煎甜年糕，更是他新年最愛。

回憶情人節與單身朋友度過

13歲已到外國升學，亦令啟豪對節日文化有不同體會。談及中西情人節，他坦言自己較重視西方情人節，但印象最深刻的並非浪漫約會，而是與朋友的相聚。「我哋一班單身的人會打邊爐、食飯，通常這些節日，餐廳都會坐地起價，所以我們去朋友屋企慶祝。」

羅啟豪回憶往年情人節都是與單身朋友一起度過。（公關提供）

首年與歌迷共度元宵

至於元宵節的傳統活動猜燈謎，啟豪直言過往接觸不多。「因為好細個已經出國，其實冇乜機會玩猜燈謎。」他更笑言：「其實做訪問之前，我先知什麼叫燈謎。」首次與歌迷同度元宵佳節，啟豪形容心情既期待又興奮。「係第一年同我的歌迷一起慶祝元宵，而且場地有燈籠、蝴蝶同花藝裝飾，氣氛一定好。」他透露，當日將揀選多首較為浪漫的歌曲，為「元宵星願園遊會」增添幸福暖意。

羅啟豪首度與歌迷慶祝元宵。（公關提供）

黃埔天地成新春打卡熱點

今個春節，黃埔天地推出的《黃埔花燈夢蝶之旅》，以桃花、燈籠及光影裝置打造充滿節慶氣息的城市花園。場內設有高達5米的桃花樹及逾388個燈籠，配合動態蝴蝶與燈光效果，營造夢幻賞燈氛圍，成為市民及旅客的新春打卡熱點。活動期間亦設有「燈海尋緣」燈謎隧道，市民可掃描二維碼參與燈謎挑戰，增添互動樂趣；而2月28日舉行的「元宵星願園遊會」，則邀請張馳豪、羅啟豪、IdG Bubbles及Honey Punch登場獻唱，並加入元宵主題遊戲及愛情占卜，讓市民提前感受元宵佳節的浪漫氣氛。