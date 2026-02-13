「渣男始祖」告別油膩逆襲成功商演被圍堵　曾歷3段婚姻11個女人

昔日TVB首席小生、曾被封為「渣男始祖」現年61歲的溫兆倫，近年積極開拓內地市場。早年曾被網民嘲諷身材走樣、充滿「油膩感」的他，近日現身內地商演時卻驚現「逆襲」，告別大叔形象，狀態大勇！

溫兆倫現身內地狀態大勇。（小紅書）

溫兆倫當年憑着靚仔外形迅速走紅。（影片截圖）

溫兆倫內地人氣強勁

溫兆倫在內地人氣依舊強勁，近年主攻商演及社交平台。日前有網民分享其演出片段，當時溫兆倫身穿筆挺西裝，昔日的大肚腩消失無蹤，面部輪廓分明，狀態大勇，現場更有大批粉絲包圍拍照，更有粉絲大讚其舞台魅力不減當年，盛讚：「溫兆倫一個人能撑起一台戲！」溫兆倫北上發展後，其經典劇集迎合內地觀眾口味，不單抖音、小紅書等平台擁有大批粉絲，更參加《披荊斬棘的哥哥》，雖中途淘汰卻憑凍齡狀態獲讚，經典金曲演唱亦依舊動聽。

粉絲爭著和溫兆倫握手。（小紅書）

粉絲爭著和溫兆倫握手。（小紅書）

現場好多人。（小紅書）

溫兆倫曾參加內地綜藝《披荊斬棘的哥哥》。（微博@披荊斬棘）

浪子回頭定居北京寵嫩妻

現年61歲的溫兆倫，感情生活與演藝事業同樣傳奇，他曾歷經三段婚姻，並與11位女性傳過緋聞，情路轉折，其中與陳梅馨的「分手費」官司更是一度令他形象受損。不過，自從與小20歲的內地演員趙庭結婚後，這位「情場浪子」已回歸家庭。據悉，溫兆倫目前與妻女定居北京，不時在網上拍片向嫩妻示愛，更感性告白要緊握太太的手直到心跳停止。

邵美琪（Maggie）和溫兆倫最為人津津樂道的演出，莫過於二人首度合作作品《義不容情》。（影片截圖）

溫兆倫與何美婷合作處境劇《城市故事》。（影片截圖）

陳梅馨曾被溫兆倫索取14萬「掟煲費」。（影片截圖）

2002年溫兆倫在拍攝劇集《牛郎織女》時與女主角郭羨妮擦出愛火。（劇照）

溫兆倫在2013年與比自己細20年的內地女星趙庭結婚，婚後育有一女。（微博@溫兆倫）

拍片向老婆示愛！（影片截圖）