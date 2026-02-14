Hi MIRO! Garden Party 2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

由6位MIRROR成員Alton, Anson Lo, Ian, Jer, Lokman, Stanley參加舉行的 《Hi MIRO! Garden Party 2026》將於2026年3月26至30日（星期四至星期一，一共6場）2:30 PM / 7:30 PM在麥花臣場館舉行，屆時會在KLOOK開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



MIRO! Garden Party 2026香港 | 詳情

日期：2026年3月26至30日（星期四至星期一，一共6場）

時間：2:30 PM / 7:30 PM

地點：麥花臣場館

今次Garden Party除咗有MIRROR成員為MIRO帶嚟精彩表演，更會為現場MIRO送上悉心栽種嘅花朶，用心傳遞呢份互相守護嘅愛。而其他MIRROR成員亦將於5月約定同MIRO見面，敬請期待！

MIRO! Garden Party 2026香港 | 門票攻略

門票價錢：$580/ $880/ $1180

公開發售平台 ：KLOOK

公開開賣日期：2026年2月24日

公開開賣時間：中午12時正

註︰須於購票時選擇一位指定MIRROR成員（每位成員均設限額，數量有限，售完即止）

購票資格：持有2026年MIRO會籍，只限 16 歲或以上持有效身份證明文件人士入場。

MIRO! Garden Party 2026香港 | 座位圖

MIRROR《Hi MIRO! Garden Party 2026》將於2026年3月26至30日（星期四至星期一，一共6場）2:30 PM / 7:30 PM在麥花臣場館舉行。

MIRO! Garden Party 2026香港 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。