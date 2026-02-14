劉嘉玲結婚36載情人節放閃曬紅玫瑰　網民卻會錯意讚梁朝偉這一點

現年60歲的影后劉嘉玲，與影帝丈夫梁朝偉相愛長達36年，結婚亦已踏入第18個年頭，一直是圈中的模範夫妻。今日（2月14日）適逢情人節，身處日本北海道享受白色假期的嘉玲姐，在社交平上載了與老公的溫馨合照及收到的紅玫瑰花束，簡單一句留言道盡老夫老妻的深厚感情，而網民的焦點卻意外落在負責駕駛的梁朝偉身上。



梁朝偉與劉嘉玲手拖手好sweet。(微博截圖)

情人節雪地自駕遊 一句英文道盡36年情

今日（2月14日）適逢西方情人節，全城彌漫戀愛氣氛，不少藝人都趁機在網上放閃。劉嘉玲亦不例外，從嘉玲姐分享的照片可見，兩人身處一輛行駛中的汽車內，背景是白雪皚皚的北國風光，氣氛浪漫。身穿大衣、戴著鮮藍色冷帽及太陽眼鏡的嘉玲姐坐在副駕駛座，望向窗外露出淺淺甜笑；而身旁的梁朝偉則身穿白色型格外套，戴著黑超專注駕駛。

從嘉玲姐分享的照片可見，兩人身處一輛行駛中的汽車內，背景是白雪皚皚的北國風光，氣氛浪漫。（IG@carinalau1208）

劉嘉玲在帖文中寫下一句感性的英文：「Side by side, year after year. Happy Valentine's Day」雖然沒有長篇大論的愛語，但簡單的幾個字卻道盡了兩人攜手走過三十多載風雨的深厚感情。

劉嘉玲在帖文中寫下：「Side by side, year after year. Happy Valentine's Day」簡短的一句話完美詮釋了兩人細水長流的愛情。（IG@carinalau1208）

除了合照，嘉玲姐還貼出一張紅玫瑰花束的特寫照，花束以簡約高級的黑色花紙包裹，附上一張寫著「Happy Valentine's」的心意卡，，相信是由「跟得老公」梁朝偉送上的心意。

嘉玲姐還貼出一張紅玫瑰花束的特寫照，附上一張寫著「Happy Valentine's」的心意卡。（IG@carinalau1208）

網民會錯錯重點 激讚影帝是「安全駕駛者」

這則充滿愛意的帖文一出，隨即引來大批粉絲點讚送祝福。不過，一眾「偵探級」網民卻將焦點放在駕駛中的梁朝偉身上。有眼尖的網民大讚梁朝偉駕駛態度極佳，即使老婆在旁拍照，他的視線依然專注前方路面，雙手緊握軚盤，完全沒有分心，絕對是「安全駕駛」的最佳典範。

梁朝偉雙手緊握軚盤，即使老婆在旁拍照，他的視線依然專注前方路面，完全沒有分心。（IG@carinalau1208）

除了情人節放閃，熱愛運動的劉嘉玲近年亦迷上了講求身手靈活及平衡感的單板滑雪（Snowboard），作為「愛妻號」的梁朝偉當然要做「跟得老公」婦唱夫隨，近日二人便雙雙飛抵日本北海道著名的滑雪勝地。

熱愛運動的劉嘉玲近年亦迷上了講求身手靈活及平衡感的單板滑雪。（IG@carinalau1208）