劉嘉玲做客Podcast嘆無代表作輸畀梁朝偉　爆老公犯錯這樣求和

「京東少奶」章澤天日前進軍自媒體界，其個人播客（Podcast）節目《小天章》正式首播，頭炮便邀得重量級嘉賓、香港影后劉嘉玲進行深度對話。兩位女性除了探討人生哲學，劉嘉玲更罕有地大談與老公梁朝偉的私密互動，意外揭露了這位影帝不為人知的一面。



劉嘉玲感嘆無代表作是遺憾

作為香港影后，劉嘉玲在節目中流露出感性的一面，坦言自己演藝生涯中最大的遺憾，是「真的沒有一個很像樣的代表作」。她不諱言這是因為「沒有對比就沒有傷害」，皆因身邊那位（梁朝偉）實在太強：「就是我身邊那個人太多好的機會。他永遠都是最好的導演，最好的劇本，就是我永遠都沒有這個運氣的。」

儘管如此，劉嘉玲對此亦看得相當開，認為自己並沒有虧待自己，多年來認真對待每一份工作，做到了自己想要的樣子。她總結道：「我覺得我蠻滿足的，你不可能跟誰去對比的。」對此，章澤天亦深表認同，回應指人生「不可能什麼都要」，並補充道：「我覺得是要有期待、有追求、有勇氣。但是如果沒有達到，你也要知道這就是常態。」

梁朝偉犯錯靠「寫信」求原諒 家中藏滿道歉卡

節目中，章澤天好奇地問道：「你最想扔掉的一件梁朝偉買的物品是什麼？」劉嘉玲隨即展現出對丈夫的深情，堅定地回答：「我不會捨得（扔掉）他給我買的任何物品，雖然有些我還是不太喜歡的。」她更爆料指「每一個紀念日都有卡」，梁朝偉與其他人不同，送禮物從不假手於秘書，每一張聖誕卡、生日卡及結婚紀念日卡，都是他親自挑選並手寫內容的，誠意十足。

最令網民驚喜的是，劉嘉玲透露梁朝偉在做錯事時，會化身「筆友」謝罪。她笑言：「我櫃子裏面有很多卡，包括生日卡啦，他的道歉卡，道歉卡蠻多的！」原來梁朝偉性格內斂，做錯事後往往口難開，但會寫下長長一段文字的卡片向老婆道歉。劉嘉玲甜絲絲地表示：「他可能口上面不說，但是他會寫一張卡給我，跟我道歉，所以他還是用心的。」

