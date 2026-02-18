一馬當先行大運 ｜麥玲玲講十二生肖預測　內地網民竟然冇得睇?

今年農曆大年初一（17/2）無綫賀年節目《一馬當先行大運》如常播出，著名風水師麥玲玲親臨講解十二生肖全年運程，深受香港觀眾歡迎。 該節目同步在內地平台播放，但有內地網民發現，內地版本一到麥玲玲講生肖預測運程就會突然消失，更換成了《無窮之路》英文版片段，令內地網民大感不解，更有內地網民在小紅書表示就連《流行都市》都有類似情況，蘇民鋒講生肖預測都被消失，又換成《無窮之路》。

無綫賀年節目《一馬當先行大運》。（網上截圖）

網民熱議截圖曝光

網上流傳多張截圖顯示，內地網民在微博、小紅書等平台發文討論：「突然從一馬當先行大運切咗去無窮之路。」、「內地版TVB大年初一竟然將麥玲玲講十二生肖運程刪走！每年都超期待玲姐講運程，10分失望！」 另一則留言直指：「TVB連凌晨的風水節目都要cut，無語」更有網友感嘆：「每年農曆新年最期待玲姐運程，今年竟然無了。」

內地網民表達失望

內地粉絲形容「十分失望」，指每年農曆新年必追TVB節目，就為聽麥玲玲1分析財運、事業運及感情運。他們認為此舉剝奪了傳統節日樂趣，直指審查過嚴，忽略觀眾期待，部分留言獲得數百讚好及轉發。由於連蘇民峰談生肖預測均被消失，有網民估計：「講生肖運程都Cut掉啦！」

講生肖運程都被刪掉。（網上截圖）

蘇民峰在《流行都市》講運程，在內地播出同樣變成《無窮之路》。（網上截圖）